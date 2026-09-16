STRANI POSMATRAČI U SRBIJI: Đurić sa šefom posmatračke misije ODIHR-a Eoganom Marfijem o izbornom procesu
MINISTAR spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je danas sa šefom posmatračke misije ODIHR-a Eoganom Marfijem o izbornom procesu i saradnji Srbije sa ovom institucijom.
Đurić je istakao da je Srbija, kroz kontinuirani dijalog, sprovođenje reformi i rad na preporukama ODIHR-a, pokazala jasnu posvećenost daljem unapređenju izbornog okvira i jačanju demokratskih institucija, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.
On je naglasio da će Srbija nastaviti otvorenu i konstruktivnu saradnju sa ODIHR-om, u duhu transparentnosti, međusobnog poverenja i poštovanja institucija Srbije.
Misija kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) zadužena za posmatranje perioda uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji zakazanih za 25. oktobar danas je počela rad.
Misija dolazi na poziv nadležnih institucija i na osnovu nalaza ODIHR koji je procenio potrebu za praćenje predizbornog perioda, objavljeno je na sajtu OEBS-a.
Tanjug
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