Slavnić osuo paljbu po Zvezdi i Partizanu: "Utrkuju se ko će više da pogreši"

Legendanri košarkaš Zoran Slavnić, govorio je o Crvenoj zvezdi i Partizanu i greškama koje su klubovi pravili tokom prelaznog roka.

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Slavnić je u razgovoru za portal "Basketball Sphere" bio dosta kritičan prema Crvenoj zvezdi i Partizanu i ne vidi kako "večiti" mogu da naprave iskorak u odnosu na prošlu sezonu.

- Pogledao sam ove dve utakmice na turniru u Grčkoj. Nije problem što nisu uigrani, već ta "kupovina na angro", kao da kupuješ jaja po 100 komada, ne prestaje… Da li se Teodosić pita za dovođenje igrača? Lično ne verujem jer ne bi bilo opet tolikog broja grešaka. Voleo bih da ja grešim počeo je Moka i nastavio:

- U kakvim god da sam ja odnosima sa Crvenom zvezdom to nikako ne utiče na moju ljubav prema prema njoj, kao jedinoj i najvećoj ljubavi još od moje mladosti. Tako da, procena možda i bude pogrešna, ali na nju ni na koji način ne utiče to da li sam sa nekim u dobrim odnosima ili nisam. Ne deluje mi sve to ništa bolje nego prošle godine. Crvena zvezda i Partizan se utrkuju ko će više da pogreši, bio je jasan Slavnić.

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