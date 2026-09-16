Košarka

Slavnić osuo paljbu po Zvezdi i Partizanu: "Utrkuju se ko će više da pogreši"

Александар Илић
Aleksandar Ilić

16. 09. 2026. u 16:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Legendanri košarkaš Zoran Slavnić, govorio je o Crvenoj zvezdi i Partizanu i greškama koje su klubovi pravili tokom prelaznog roka.

Славнић осуо паљбу по Звезди и Партизану: Утркују се ко ће више да погреши

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Slavnić je u razgovoru za portal "Basketball Sphere" bio dosta kritičan prema Crvenoj zvezdi i Partizanu i ne vidi kako "večiti" mogu da naprave iskorak u odnosu na prošlu sezonu.

- Pogledao sam ove dve utakmice na turniru u Grčkoj. Nije problem što nisu uigrani, već ta "kupovina na angro", kao da kupuješ jaja po 100 komada, ne prestaje… Da li se Teodosić pita za dovođenje igrača? Lično ne verujem jer ne bi bilo opet tolikog broja grešaka. Voleo bih da ja grešim počeo je Moka i nastavio: 

- U kakvim god da sam ja odnosima sa Crvenom zvezdom to nikako ne utiče na moju ljubav prema prema njoj, kao jedinoj i najvećoj ljubavi još od moje mladosti. Tako da, procena možda i bude pogrešna, ali na nju ni na koji način ne utiče to da li sam sa nekim u dobrim odnosima ili nisam. Ne deluje mi sve to ništa bolje nego prošle godine. Crvena zvezda i Partizan se utrkuju ko će više da pogreši, bio je jasan Slavnić. 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVADBENU PROSLAVU TRAMPOVOG SINA PLATIO RUSKI OLIGARH: Putin ga nedavno odlikovao, on sinu američkog lidera zakupio privatno ostrvo

SVADBENU PROSLAVU TRAMPOVOG SINA PLATIO RUSKI OLIGARH: Putin ga nedavno odlikovao, on sinu američkog lidera zakupio privatno ostrvo