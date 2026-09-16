UGAŠEN POŽAR NA VEĆEM DELU SUVE PLANINE, žarište ispod Sokolovog kamena pod kontrolom
POŽAR je na većem delu Suve planine ugašen, dok je jedno žarište ispod Sokolovog kamena i dalje aktivno, ali pod kontrolom, rekao je Igor Živković iz Vatrogasno spasilačke brigade Niš.
-Zbog nepristupačnog terena vatrogasci ne mogu direktno da priđu tom delu, gde povremeno dolazi do pojave plamena među suvim stablima i granama. Ekipe 24 časa prate situaciju i obilaze područje kako bi sprečile dalje širenje požara, rekao je on za TV Zona Plus. Dodao je da su od početka godine do danas imali 1.330 intervencija.
-U tim intervencijama uglavnom su bili požari na građevinskim i otvorenim prostorima. Svake godine mi ne znamo kada će nastati ti požari na otvorenim prostorima. Sada je aktuelan požar na Mosoru, gde naše ekipe 24 časa dežuraju i obilaze sva žarišta koja su bila prethodnih dana, dodao je Živković.
Kaže da ima još jedno žarište koje je ispod Sokolovog kamena ka repetitoru, odnosno prema Mosoru. "Držimo ga pod kontrolom, međutim, ono je na jednom izuzetno nepristupačnom terenu, gde mi jednostavno fizički ne možemo da dođemo do njega.
Uglavnom gore oborena suva stabla, debla i suve grane, tako da iz našeg okruženja možemo da vidimo taj sporadični plamen koji se javlja.
Za sada dežuraju vatrogasci iz Vatrogasno-spasilačke jedinice, pripadnici Vojske Srbije i 'Srbijašuma', tako da smo na terenu", ističe Živković. Svakog dana je oko 40 radnika i vatrogasaca na terenu. "Mi gledamo da požar držimo pod kontrolom, da se ne širi ni sa leve ni sa desne strane, a ovde smo, rekao bih, sa obe strane. Gledamo da ga usmerimo od nekih strmih delova, gde možemo da ga stavimo pod kontrolu i da ga ugasimo", zaključuje Živković.
sputnikportal.rs
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