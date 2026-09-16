SKANDALOZNA HAŠKA PRESUDA! Posipanje soku na krvave rane žrtava

PRESUDA nekadašnjem vrhu OVK izazvala je burne reakcije – Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići oslobođeni su po svim tačkama za zločine protiv čovečnosti.

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Dela počinjena posle 20. juna 1999. nisu obuhvaćena osudom za ratne zločine. Iako su utvrđeni nezakonito pritvaranje, mučenje i ubistva, izrečene kazne daleko su ispod 45 godina, koliko je Tužilaštvo tražilo za svakog optuženog.

Šta presuda znači za žrtve i njihove porodice i zbog čega će njeni ključni delovi ostati predmet teških polemika?