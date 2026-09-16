Politika

SKANDALOZNA HAŠKA PRESUDA! Posipanje soku na krvave rane žrtava

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

16. 09. 2026. u 21:49

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PRESUDA nekadašnjem vrhu OVK izazvala je burne reakcije – Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići oslobođeni su po svim tačkama za zločine protiv čovečnosti.

СКАНДАЛОЗНА ХАШКА ПРЕСУДА! Посипање соку на крваве ране жртава

Foto: Koen van Weel/AFP/Profimedia

Dela počinjena posle 20. juna 1999. nisu obuhvaćena osudom za ratne zločine. Iako su utvrđeni nezakonito pritvaranje, mučenje i ubistva, izrečene kazne daleko su ispod 45 godina, koliko je Tužilaštvo tražilo za svakog optuženog.

Šta presuda znači za žrtve i njihove porodice i zbog čega će njeni ključni delovi ostati predmet teških polemika?

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ADVOKAT VASIĆ: U presudi nema zločina protiv čovečnosti da NATO ne bi bio kriv za pogrom Srba

HAŠKI branilac Miroslav Vasić izjavio je danas da presudom kojom su bivše vođe tzv. OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Redžep Selimij osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na teritoriji AP Kosovo i Metohija i Albanije niko nije osuđen za krivično delo zločin protiv čovečnosti, a da bi u tom slučaju NATO bio odgovoran za najveći progrom i etničko čišćenje Srba jer je upravo Alijansa potpuno preuzela kontrolu u Pokrajini od tadašnjih jugoslovenskih bezbednosnih snaga.

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