Navijači Zvezde ovo moraju da znaju: On slavi poseban jubilej protiv
Fudbaler Crvene zvezde, Osman Bukari, biće svečano nagrađen za 100. nastup u crveno-belom dresu, i to pred zvezdašima uoči meča sa Radničkim iz Niša.
Povodom toga, oglasila se Crvena zvezda, koja je saopštila:
"Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju od 19 časova dočekati ekipu Radničkog iz Niša, a svi zvezdaši imaće priliku da pozdrave Osmana Bukarija, koji je na 180. "večitom derbiju" zabeležio 100. nastup u crveno-belom dresu. Povodom velikog jubileja, Bukariju će na meču sa ekipom iz Niša biti uručen dres sa brojem 100.
Jubilej fudbalera iz Gane predstavlja još jednu potvrdu značajnog traga koji je ostavio u našem klubu. Brzina, prodornost i direktnost u igri učinili su Bukarija jednim od najistaknutijih ofanzivaca crveno-belih, kako na domaćoj, tako i na evropskoj sceni.
Bukari je prvi put stigao u Crvenu zvezdu u leto 2022. godine, a tokom sezona 2022/23 i 2023/24 ostavio je dubok trag u crveno-belom dresu.
Posle dve godine provedene u inostranstvu Bukari se ovog leta vratio na Marakanu i započeo drugi mandat u našem klubu. Sa 102 odigrane utakmice i 30 postignutih golova, brzonogi fudbaler je potvrdio značajno mesto koje zauzima u novijoj istoriji Crvene zvezde, a navijači posebno pamte njegov pogodak protiv Mančester Sitija u Ligi šampiona, ali i gol u derbiju", napisao je klub na svom sajtu.
Fudbaleri Crvene zvezde trenutno zauzimaju prvo mesto na tabeli Superlige Srbije sa 22 boda, dok drugoplasirana Vojvodina ima samo bod manje.
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