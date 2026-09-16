"Mi se pitamo!" Selektor odbojkaša bez dlake na jeziku posle novog preokreta

George Krecu ističe da je Srbija ta koja diktira tempo utakmice, te da je problem stav i samopouzdanje ekipe.

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Još jednom su odbojkaši Srbije pokazali da nema predaje, a selektor George Krecu posle pobede nad Danskom posebno je istakao upravo karakter svoje ekipe.

"Orlovi" su u četvrtom kolu Grupe C Evropskog prvenstva savladali Dansku sa 3:2, iako su izgubili prva dva seta. Srbija je tako stigla do treće pobede na turniru i sada ima skor 3-1.

Krecu je govorio i o načinu na koji slabije reprezentacije ulaze u duele sa favoritima, navodeći da su spremne da rizikuju i iskoriste svaki pad protivnika.

- Neki timovi koji su ovde uvek će igrati na ovaj način protiv velikih odbojkaških reprezentacija. Znaju da moraju da rizikuju i da se bore na ovaj način. Na drugoj strani i mi pokušavamo nešto da izgradimo. Videli ste i u drugim grupama da su manje ekipe pravile probleme većim reprezentacijama. To znači da ako uđete u utakmicu i čekate da vam protivnik nešto pokloni, a pritom ih krene servis, onda je teško. U trenutku kada i oni osete pritisak počinju da greše, a kada mi radimo ono što smo planirali, možemo da se vratimo u utakmicu, kao što je to bilo danas, ali i protiv Holandije - rekao je Krecu.

Selektor smatra da rezultat u velikoj meri zavisi od toga kako Srbija započne meč.

- Nije do drugih, već do našeg stava, načina na koji izađemo na teren i samopouzdanja koje nam je nedostajalo u poslednjim utakmicama. Ne potpuno, ali u nekim delovima utakmice - istakao je Krecu.

Govorio je i o motivaciji ekipe i problemima sa samopouzdanjem.

- Ne mogu da kažem da jeste jer smo motivisani, ulazimo u utakmicu, ali odmah protivnik uradi nešto snažno i izgleda kao da se mi malo iznenadimo i uznemirimo. Zanimljivo je da to nije bio slučaj protiv Holandije. Čak i kada su nas brzo i snažno pritisli u prvom setu, momci su ostali mirni. Znali su da ćemo podići nivo igre. Danas je meč počeo sa 8:4 za njih i kao da su na drugoj strani mreže bili Poljska i Brazil u isto vreme. To nije način na koji treba da uđemo u meč. Sa druge strane, dobro je što smo pokazali karakter i što su se momci borili do poslednjeg poena.

Selektor je objasnio i zbog čega protiv Danske nisu igrali Luburić, Jovović i Nedeljković.

- Imamo veoma dobar stručni štab, koji vodi računa o igračima i koji ih, posle dva zajednička leta, veoma dobro poznaje. Nismo menjali nikoga u stručnom štabu. Zajedno smo odlučili da ih zaštitimo jer smo znali da je ovo važna utakmica. Mislim da ne treba da se plašimo nijedne reprezentacije. Nije važno da li je sa druge strane Danska ili Brazil. Imamo kvalitet. Danas je bilo potrebno da Nikola, Dražen i Nedeljković odmore i stručni štab je doneo ispravnu odluku. I medicinski tim i kondicioni trener. Mislim da je to bilo dobro i za ostale igrače, koji su ušli u igru i odigrali veoma intenzivnih pet setova - zaključio je Krecu.

Srbija će u četvrtak od 16.00 protiv Belgije igrati za drugo mesto u Grupi C. Za to joj je potrebna pobeda od 3:0 ili 3:1. U suprotnom, završiće grupu kao trećeplasirana, ali svakako proći u narednu fazu.