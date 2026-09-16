Majstorija Mihajla Cvetkovića! Nišlija oduševio Belgiju, pred njim je blistava karijera!

Fudbaleri Anderlehta igraju protiv Liona u Ligi Evrope, a tim za koji nastupa srpski fudbaler Mihajlo Cvetković bio je u zaostatku 2:0.

David Catry / imago sportfotodienst / Profimedia

Francuzi su imali više šuteva u okvir gola, dok su u ostalim statističkim parametrima selekcije bile dosta ujednačene.

Nakon jednog lošeg ispucavanja odbrane, Ali Mamar presekao je dodavanje. Marokanac je poslao loptu u šesnaesterac, a tamo...

Mihajlo Cvetković bio je usamljen. Devetnaestogodišnji Nišlija glavom je raspalio po lopti i poslao ju u mrežu Remija Dešampsa za 1:2 u 61. minutu susreta.

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