Majstorija Mihajla Cvetkovića! Nišlija oduševio Belgiju, pred njim je blistava karijera!
Fudbaleri Anderlehta igraju protiv Liona u Ligi Evrope, a tim za koji nastupa srpski fudbaler Mihajlo Cvetković bio je u zaostatku 2:0.
Francuzi su imali više šuteva u okvir gola, dok su u ostalim statističkim parametrima selekcije bile dosta ujednačene.
Nakon jednog lošeg ispucavanja odbrane, Ali Mamar presekao je dodavanje. Marokanac je poslao loptu u šesnaesterac, a tamo...
Mihajlo Cvetković bio je usamljen. Devetnaestogodišnji Nišlija glavom je raspalio po lopti i poslao ju u mrežu Remija Dešampsa za 1:2 u 61. minutu susreta.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
TO NIJE ČUDO, TO JE SRBIJA - OPET OD 0:2 DO 3:2
16. 09. 2026. u 18:48 >> 19:14
Zvezda ponižava Partizan: Haos zbog objave crveno-belih, "grobari" bljuju vatru (VIDEO)
16. 09. 2026. u 17:25 >> 17:18
"Partizan i Zvezda? Nema šanse!" Fudbaler Vojvodine o prelasku u redove "večitih"
16. 09. 2026. u 17:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)