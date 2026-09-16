VAŽNO UPOZORENJE ZA 2 ZNAKA: Tarot horoskop predviđa neverovatan obrt 17. i 18. septembra

NEKADA se sve promeni u samo nekoliko sati. Plan koji je delovao potpuno sigurno odjednom više nije važan, osoba kojoj ste verovali pokaže drugu stranu ili se pojavi informacija koja vas natera da čitavu situaciju sagledate iz novog ugla.

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Upravo takvu energiju nose 17. i 18. septembar. Kako piše "Your Tango", tarot za ove dane posebno izdvaja dva horoskopska znaka, a poruka karata nije nešto što bi trebalo ignorisati. U pitanju nisu nužno loše promene - naprotiv, obrt koji u prvi mah može delovati neprijatno nekome bi mogao da otvori vrata koja su do sada bila zatvorena.

Aktuelna astrološka dešavanja dodatno pojačavaju utisak preokreta. Hiron se 17. septembra vraća u Ovna, dok 18. septembra Merkur u Vagi dolazi u opoziciju sa Saturnom u Ovnu, aspekt koji se u astrološkim tumačenjima povezuje sa ozbiljnim razgovorima, zastojima i potrebom da se pažljivo biraju reči.

Tarot horoskop za period od 14. do 20. septembra takođe izdvaja upravo Ovana i Lava kroz veoma upečatljive karte. Za Lava je izvučen Točak sreće, dok se kod Ovna pojavljuje obrnuta Sedmica mačeva.

OVAN - ONO ŠTO JE BILO SKRIVENO MOŽE IZAĆI NA VIDELO

Ovan bi 17. i 18. septembra mogao da se nađe u situaciji u kojoj više nije moguće ignorisati ono što mu je intuicija već neko vreme govorila.

Tarot karta za ovaj znak je Sedmica mačeva u obrnutom položaju. U klasičnim tumačenjima, ova karta može da ukaže na razotkrivanje nečega što je bilo prećutano, vraćanje na staru situaciju ili trenutak u kojem čovek konačno prestaje da beži od onoga što zna.

Zato obrt za Ovnove ne mora doći spolja - moguće je da će se promena dogoditi onda kada sami odluče da više ne pristaju na polovične odgovore.

Neko može izgovoriti ono što je dugo prećutkivao. Može stići poruka koju niste očekivali. Razgovor koji ste odlagali može se konačno dogoditi, a ono što ste do tada tumačili na jedan način može dobiti potpuno drugačije značenje.

Posebno je zanimljivo što se upravo 17. septembra Hiron vraća u znak Ovna, gde ostaje retrogradan do aprila 2027. godine. Astrološki, ovaj period se povezuje sa vraćanjem na stare lične teme i potrebu da se neke stvari sagledaju iz drugačije perspektive.

Zato Ovan ne bi trebalo da reaguje impulsivno. Ako se pojavi informacija koja menja tok događaja, bolje je prvo saslušati, proveriti i tek onda doneti odluku.

LAV - TOČAK SREĆE DONOSI NEOČEKIVANU PROMENU PRAVCA

Kod Lava je poruka još dramatičnija. Tarot karta za ovaj znak je Točak sreće - simbol ciklusa, promena i trenutka kada se okolnosti iznenada okreću. U tarot tumačenjima ova karta često predstavlja promenu koja nije u potpunosti pod našom kontrolom.

Zato 17. i 18. septembar za Lavove mogu doneti situaciju koja će ih izbaciti iz rutine.

Nešto što je stajalo u mestu može konačno krenuti. Dogovor može biti promenjen u poslednjem trenutku, osoba iz prošlosti može se ponovo pojaviti ili se može otvoriti prilika koju Lav nije očekivao.

Točak sreće, međutim, ne govori samo o sreći. Njegova glavna poruka jeste da se okolnosti menjaju i da ono što je danas sigurno sutra može izgledati potpuno drugačije. Upravo zbog toga Lavovima se savetuje fleksibilnost - što manje pokušavaju da kontrolišu svaki detalj, lakše će se prilagoditi novom pravcu.

Aktuelna nedeljna tarot prognoza za Lava ovu kartu tumači kao znak da se stvari okreću u njegovu korist i da se pred njim otvara novo poglavlje.

17. I 18. SEPTEMBAR TRAŽE OPREZ SA REČIMA

Oba dana nose još jednu važnu poruku - ne donositi zaključke na osnovu prve reakcije.

Za 17. septembar astrološki kalendar beleži Mesec u Strelcu, kao i opoziciju Meseca sa Uranom, dok se tokom dana pojavljuju i skladni aspekti Meseca sa Merkurom i Saturnom.

Dan kasnije, 18. septembra, Merkur u Vagi pravi opoziciju sa Saturnom u Ovnu. Ovaj aspekt se u astrološkim tumačenjima povezuje sa ozbiljnim razgovorima, težinom u komunikaciji i mogućnošću da jedna rečenica bude shvaćena mnogo ozbiljnije nego što je bila namenjena.

Zato bi i Ovan i Lav trebalo da obrate pažnju na ono što čuju, ali i na ono što sami govore.

Jer obrt koji dolazi možda neće biti katastrofa koju treba izbeći. Možda će upravo promena plana, neočekivana vest ili razgovor koji niste želeli biti trenutak koji će vam pokazati da je vreme da krenete drugim putem.

Tarot, naravno, ne predstavlja sigurnu prognozu budućih događaja, već simboličko tumačenje karata. Za ova dva znaka poruka za 17. i 18. septembar posebno je vezana za promenu, otkrivanje onoga što je bilo skriveno i spremnost da se reaguje kada se okolnosti iznenada promene.

(Ona.rs)