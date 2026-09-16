Odbojkaši Srbije igraju od 16 časova protiv Danske, u četvrtom kolu C grupe Evropskog prvenstva. Tekstualni renos uživo možete da pratite na našem portalu.

Foto: Rouelle Umali / Xinhua News / Profimedia

SRBIJA - DANSKA 2:2 (19:25, 25:21, 25:21, 25:23, 6:4)

PETI SET:

6:5 - Madsen servira u mrežu, ali Jensen u sledećem poenu vraća Dance u život.

5:3 - Vezali smo tri poena, preko Ivovića , Veljka i Nemanje Mašulovića, pa je selektor Danaca bio prinuđen da pozove tajm-aut.

Četvrti set:

25:22 - Jensen šalje loptu u aut, nadmudrio ga je Mašulović i sada je 2:2

24:22 - SET LOPTA!!!

23:21 - Madsen greši i Srbija je na dva poena od izjednačenja u setovima.

20:20 - Jensen je ispalio smeč od 117 na sat i doneo novo izjednačenje Danskoj.

17:17 - Vratio se Medsen na servis, zaustavio ga je Ivović, ali Jensen poentira iz kontre.

16:14 - Trojni blok je opet zaustavio Jensena pa imamo dva poena prednosti.

13:13 - Stižu danci do izjednačenja, ali 13:13 je bilo i u prethodnom setu koji smo dobili. Krecu ipak traži tajm-aut.

11:9 - Danci se ipak vraćaju, probleme ima Negić na prijemu servisa Mikelsena.

11:7 - Ne namerava Mašulović da prepusti Jensenu titulu najefikanijeg igrača meča, sa nova dva poena održava prednost Srbije.

6:4 - Jensen pogađa. Ovo je bio 19. poen na utakmici danskog korektora i ponovo je najefikasniji na meču

5:1 - Novi As, ovaj put Kujundžić za ubedljivu prednost na startu četvrtog seta

3:0 - Srbija je u dobitničkom ritmu otvorila četvrti set pa je Knudsen primoran da zove tajm-aut već na startu ovog dela igre.

Opet smo značajno podigli nivo igre u trećem setu, ako ovako nastavimo biće novi preokret.

Treći set:

25:21 - Veljko Mašulović svojim devetim poenom u ovom setu donosi set lopte a koristimo prvu za 2:1 u setovima.

23:20 - Zaustavili smo Madsenov servis! Mašulovićev 16. poen. Usledio je servis Nemanje Mašulovića posle koga Kujundžić osvaja 23. poen za Srbiju. Čelendž je pozvan ali sve je bilo čisto.

20:19 - Drama u trećem setu. Ivović i Veljko Mašulović sada vode Srbiju ka osvajanju seta

19:17 - Imam plus dva i čini se da smo dobili novu snagu, moždda je na pomolu novi preokret.

17:17 - Šteta! Kjer je razbio trojni blok Srbije za novo izjednačenje.

17:16 AS ZA VOĐSTVO SRBIJE

15:15 - Sada je zaustavljen i napad Madsena, učinio je to Stefanović,. Usledio je as Mašulovića za izjednačenje! Primoran je Knudsen da uzme tajm-aut.

12:14 - Konačno smo ukrotili Madsenov servis, iako uz mnogo muke.

11:13 - Rezultatsku "klackalicu" prekida Madsen još jednim ludačkim servisom posle kojega Danci dolaza do plus dva. Krecu je pozvao tajm-aut.

8:8 - Stefanović je naš najbolji igrač u ovim trenucima

7:7 - Prvo izjednačenje u trećem setu. Knudsen je posle ove serije od četiri poena orlova pozvao tajm-aut.

7:3 - Madsenovi servisi su neverovatno snažni, ako nije as onda je aut, ali češće je as ili neodbranjiv servis.

5:3 - Marko Ivović vraća Srbiju na minus dva u trećem setu.

2:0 - Snažno kreću Danci i u treći set kao da osvajanjem prethodog nisu ispunili cilj.

Može li naša plava četa drugi put u dva dana da dođe do volšebnog preokreta? dugo smo vodili u drugom setu, što nam uz onu seriju od 7.0 iz prvog dela igre daje osnova za nadu.

Drugi set:

Ostaju Dancima tri set lopte, ali koriste već prvu. Ovo je istorijski uspeh za ovu reprezentaciju pošto su osvajanjem dva seta u ovom meču obezbedili prolaz dalje, prvi put u istoriji.

Ipak, traže Danci čelendž, drama dostiže vrhunac...

24:21 - Stefanovićev servis nas drži u životu.

24:20 - Ne koriste Danci prve dve set-lopte pa njihov selektor uzima tajm-aut.

23:18 - Razigali su se Danci i sada su na dva koraka od istorije - njima je naime i bod iz ovog meča dovoljan za prolaz.

20:17 - Posle dobrog napada Veljka Mašulovića Srbija se vraća na minus tri. Tražili su Danci čelendž u narednom napadu, ali bezuspešno.

18:14 - Danci sada i nogama stižu do poena i imaju plus četiri pa njihov selektor sada menja, a našem je preostalo samo da zove još jedan tajm-aut.

16:14 - Kresu je u igru uveo Bojana Ivovića koji odmah osvaja poen za Srbiju, ali Danci koriste "penal" posle lošeg servisa Batka da vrate +2.

15:13 - Dobar servis Madsena, njegovim drugim asom Danska prelazi u vođstvo, prvi put u drugom setu. Naš libero Negić nema rešenje za snažne servise Madsena kome povreda nije mnogo smetala. Igra sa čalmom na glavi posle ranije opsinaog incidenta.

13:13 - Serijom od 4:1 Danci stižu do novog izjednačenja. Krasu zove tajm-aut.

12:11 - Problemi na prijemu za naše momke i evo Danaca nadomak izjednačenja.

12:9 - Evo nas na plus tri posle dve obostrane servis greške.

8:6 - Posle nove greške Mašulovića Danci stižu do izjednačenja u drugom setu, ali Marinović vraća naš tim u vođstvo. Marinović preuzima servis posle koga Kujundžić vraća nas na +2.

6:5 - mogli smo da se odlepimo na plus tri, ali je Knudsen uspešno tražio čelendž posle jednog fenomenalnog poena Srbije. posle ovog poena usledila je duža pauza jer je jedan Danski igrač povredio kolegu iz reprezentacija kome se ukazivala pomoć.

4:3 - Posle malo duže pauze izazvane sumnjivom servis greškom Srbije vratili smo plus dva, ali je potom pogrešio Batak za 4:3.

3:2 - Servis grešku napravio je Veljko Mašulović. Bunili su se srpski odbojkaši, jer je sudiji trebalo više vremena da donese odluku. Krecu je morao da smiruje srpskog korektora.

3:1 - Prvi put vodimo na ovom meču i imamo plus dva na startu drugog seta.

0:1 - Veljko Mašulović greši uprkos dobrom prijemu Negića, pa Dancivode na startu drugog seta.

Srbija je izgubila prvi set, ali igra u završnici budi nadu da možemo do novog preokreta.

19:25 - Negić nije dobro primio servis na set loptu koju su Danci dobili posle prelaska Lazara Marinovića.

19:23 - Madsen šalje loptu u aut i to je sedmi poen uzastopni za Srbiju, ali seriju prekida Jensen.

18:22 - Topi se prednost Danske, ima nade za prvi set. Sada je Kristijan Knudsen uzeo tajm-aut.

15:22 - Srbija se budi, osvojili smo tri vezana poena.

12:22 - Tri poena dele Dansku od osvajanja prvog seta.

11:20 - Kresu nemoćno gleda kako njegovim pulenima prvi set izlazi iz ruku

11:19 - Greši sa servisa i Nemanja Mašulović.

10:18 - Još jedna servis greška naših momaka...

9:17 - Ne ide nam ni servis, a Dance služi i blok i smeč. Nije dobro!

15:8 - Ovaj prvi set sve više podseća na onaj protiv holandije. Tada se ipak dobro završilo po "orlove"....

12:6 - posle neuspešnog trojnog bloka Srbije, Danci vraćaju plus pet, a odmah zatim stižu i do najveće prednosti u dosadašnjem toku utakmice, pa Kresu mora da zove tajm-aut

9:4 - Opet naša reprezentacija loše počinje utakmicu. Danci su vezali četiri poena i odlepili se na plus pet

3:3 - Posle malo smušenijeg starta i vođstva Danske od 3:1 Srbija je preko Veljka i Nemanje Mašulovića stigla do izjednačenja.

Počeo je meč. Selektor Srbije Kresu izveo je nešto izmenjenu šestorku na parket: Kujundžić, Marinović, Stefanović, N. Mašulović, Batak, V. Mašulović i libero Negić.

Pobeda bi mogla da nam osigura prolaz u osminu finala, mada i u slučaju poraza od "vikinga" bismo imali popravni protiv Belgije u poslednjem kolu.

Nije dosadašnji tok prvenstva protekao prema očekivanjima jer su se "orlovi" mučili protiv Estonije, zatim i izgubili od Finske, da bi fenomenalnim preokretom stigli do pobede protiv Holandije.