SRBIJA U NEVERICI: Naša slavna atletičarka skinula sve sa sebe – pogledajte kako zarađuje za život!
Marija Vučenović, srpska bacačica koplja, često privlači pažnju na sebe što sportskim rezultatima, što atraktivnim izgledom, a sada je ponovo zapalila društvene mreže izazovnim fotografijama na društvenim mrežama.
Marija je rođena u Sremskoj Mitrovici 1993. godine. Osvojila je bronzane medalje na Svetskom juniorskom prvenstvu 2012. i Evropskom prvenstvu do 23 godine 2013. Njen lični rekord u ovoj disciplini je 62,25 metara postavljen u Splitu 2021. godine.
Od 2013-2017 studirala je sociologiju, engleski jezik i literaturu na Univerzitetu u Floridi.
Sada se Marija oglasila iz Crne Gore gde uživa u poslednjim letnjim danima i počastila svoje pratioce na društvenim mrežama atraktivnim fotografijama. Srpska sportistkinja pozirala je u bikiniju kraj bazena, a njena objava na Instagramu prilika je veliku pažnju. U nekoliko navrata je objavila i svoje nage fotografije.
Osim toga što se bavi sportom, Marija Vučenović na društvenim mrežama promoviše i svoj "Only Fans" nalog, gde u poslednjih par godina objavljuje provokativne fotografije i tako zarađuje novac.
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