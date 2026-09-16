Nakon Novaka Đokovića našao drugu žrtvu! Janik Siner dovodi novog trenera
Janik Siner bi uskoro mogao da napravi veliki teniski potres u svetu, on bi u stručni štab mogao da dovede bivšeg trenera Karlosa Alkaraza.
Pred završetak prošle teniske sezone Alkaraz je odlučio da otpusti Huana Karlosa Ferera, stručnjaka koji ga je oblikovao u igrača kakav je danas.
Španac se nakon toga povukao u ilegalu, nije istupao u medijima, a onda je potvrdio da će od 2027. godine ponovo biti na Turu.
Takođe, potvrdio je da zna i čiji će trener biti, ali nije mogao da to otkrije.
- Vraćam se na Tur ali ne mogu da kažem sa kime - rekao je u utorak veče tokom meča Real Madrid - Elče.
Španski mediji odmah su krenuli da licitiraju o kome se radi, priželjkuju da to bude neko iz top 10, čak i da će pojačati tim Janika Sinera, što ne bi bilo iznenađenje, jer je slično radio i ranije.
Svi se sećaju da je u jednom momentu Sinerov stručni štab činio veliki deo tima koji je prethodno sarađivao sa Novakom Đokovićem.
Da bi mogao u Sinerov tim, pojačava i činjenica da je Daren Kejhil, trener najboljeg tenisera sveta najavio povlačenje na kraju aktuelne sezone.
Drugi kandidat je Rafael Hodar, zvezda španskog tenisa u usponu, trenutno 14. igrač sveta.
Hodar od početka karijere radi sa ocem koji nikada nije bio ni teniser ni trener, tako da je možda kucnuo čas da neko mnogo iskusniji preuzme stvari u svoje ruke.
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