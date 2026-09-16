Dragan DŽajić otkrio kakvu je poruku poslao Čeferinu nakon odluke da se finale LE igra u Beogradu

Nije dugo čekao na odgovor prvog čoveka UEFA

FOTO: FSS

Odluka Evropske fudbalske unije (UEFA) da Beograd i novi Nacionalni stadion budu domaćini finala Lige Evrope 2029. godine izazvala je veliko oduševljenje u srpskoj javnosti, a predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić otkrio je detalje prepiske sa prvim čovekom evropskog fudbala, Aleksanderom Čeferinom.

Legenda srpskog fudbala i prvi čovek FSS-a nije krio zadovoljstvo zbog istorijske vesti iz Niona, pa je odmah uputio srdačnu poruku zahvalnosti predsedniku UEFA.

– Zahvalio sam se Čeferinu. Odmah mi je odgovorio, Bog zna kako – započeo je Džajić, a potom za "Sportski žurnal" citirao poruku koju je poslao u Nion:

- Hvala, dragi prijatelju, hvala mnogo za ovu lepu vest koja je stigla u Srbiju. Dugujemo ti veliku zahvalnost i hvala za sve što si do sada učinio za Fudbalski savez i sve ljubitelje fudbala u Srbiji. Veliki pozdrav.

Odgovor prvog čoveka evropske kuće fudbala stigao je u ekspresnom roku i u prijateljskom tonu:

– Hvala tebi dragi prijatelju, radujem se viđanju – glasio je Čeferinov odgovor.