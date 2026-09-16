Dragan DŽajić otkrio kakvu je poruku poslao Čeferinu nakon odluke da se finale LE igra u Beogradu
Nije dugo čekao na odgovor prvog čoveka UEFA
Odluka Evropske fudbalske unije (UEFA) da Beograd i novi Nacionalni stadion budu domaćini finala Lige Evrope 2029. godine izazvala je veliko oduševljenje u srpskoj javnosti, a predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić otkrio je detalje prepiske sa prvim čovekom evropskog fudbala, Aleksanderom Čeferinom.
Legenda srpskog fudbala i prvi čovek FSS-a nije krio zadovoljstvo zbog istorijske vesti iz Niona, pa je odmah uputio srdačnu poruku zahvalnosti predsedniku UEFA.
– Zahvalio sam se Čeferinu. Odmah mi je odgovorio, Bog zna kako – započeo je Džajić, a potom za "Sportski žurnal" citirao poruku koju je poslao u Nion:
- Hvala, dragi prijatelju, hvala mnogo za ovu lepu vest koja je stigla u Srbiju. Dugujemo ti veliku zahvalnost i hvala za sve što si do sada učinio za Fudbalski savez i sve ljubitelje fudbala u Srbiji. Veliki pozdrav.
Odgovor prvog čoveka evropske kuće fudbala stigao je u ekspresnom roku i u prijateljskom tonu:
– Hvala tebi dragi prijatelju, radujem se viđanju – glasio je Čeferinov odgovor.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
UŽIVO: SRBIJA - DANSKA Novi preokret na pomolu
16. 09. 2026. u 15:52 >> 18:14
Zvezda ponižava Partizan: Haos zbog objave crveno-belih, "grobari" bljuju vatru (VIDEO)
16. 09. 2026. u 17:25 >> 17:18
"Partizan i Zvezda? Nema šanse!" Fudbaler Vojvodine o prelasku u redove "večitih"
16. 09. 2026. u 17:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)