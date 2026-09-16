VUČIĆ PORUČIO: Sa mesta predsednika odlazim kao častan čovek koji je verno služio svom narodu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da sa mesta predsednika Republike odlazi kao častan čovek, koji je verno i odano služio svom narodu i svim građanima ove zemlje i uspeo, bez obzira na izazove, da podigne Srbiju "kao feniks iz pepela".
-Odlazim kao čovek koji je najduže, verujem, izuzetno verno služio svom rodu u nemoguće teškim uslovima, koji je uspeo zajedno sa svojim timom da podigne Srbiju kao feniks iz pepela, da izgradi kao nikada u njenoj istoriji, da podigne plate i penzije na najviši nivo u njenoj istoriji, uz sve probleme sa kojima smo se suočavali, uz sve pogreške koje sam ja pravio, uz sve teške odluke do kojih možete da dođete, neprospavane noći i mnogo problema sa kojima smo se suočavali, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje N1 da li će, nakon podnošenja ostavke, pored knjiga iz zgrade Predsedništva na Andrićevom vencu poneti i šatore iz Pionirskog parka.
Govoreći o napuštanju zgrade Predsedništva po podnošenju postavke, Vučić je rekao da se ne vezuje za prostor, već za ljude.
-Verujem u ljude Srbije da će prepoznati i one koji verno i odano služe svojoj otadžbini i one koji čine sve protiv interesa njihove otadžbine, naglasio je Vučić.
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