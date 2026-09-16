Politika

VUČIĆ PORUČIO: Sa mesta predsednika odlazim kao častan čovek koji je verno služio svom narodu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 09. 2026. u 19:52

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da sa mesta predsednika Republike odlazi kao častan čovek, koji je verno i odano služio svom narodu i svim građanima ove zemlje i uspeo, bez obzira na izazove, da podigne Srbiju "kao feniks iz pepela".

ВУЧИЋ ПОРУЧИО: Са места председника одлазим као частан човек који је верно служио свом народу

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

-Odlazim kao čovek koji je najduže, verujem, izuzetno verno služio svom rodu u nemoguće teškim uslovima, koji je uspeo zajedno sa svojim timom da podigne Srbiju kao feniks iz pepela, da izgradi kao nikada u njenoj istoriji, da podigne plate i penzije na najviši nivo u njenoj istoriji, uz sve probleme sa kojima smo se suočavali, uz sve pogreške koje sam ja pravio, uz sve teške odluke do kojih možete da dođete, neprospavane noći i mnogo problema sa kojima smo se suočavali, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje N1 da li će, nakon podnošenja ostavke, pored knjiga iz zgrade Predsedništva na Andrićevom vencu poneti i šatore iz Pionirskog parka.

Govoreći o napuštanju zgrade Predsedništva po podnošenju postavke, Vučić je rekao da se ne vezuje za prostor, već za ljude.

-Verujem u ljude Srbije da će prepoznati i one koji verno i odano služe svojoj otadžbini i one koji čine sve protiv interesa njihove otadžbine, naglasio je Vučić.

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