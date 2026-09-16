Pravo niotkuda - Novo pojačanje na "Marakani", Zvezda dovela reprezentativca

Novo ime stiže u Ljutice Bogdana.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crvena zvezda nastavlja da popunjava svoju omladinsku školu talentima, a novo ime u njenim redovima biće Todor Cicić (15).

Vezista rođen 2011. godine trebalo bi da napusti kragujevački Apolon 4 i karijeru nastavi u Beogradu. Cicić je reprezentativac Srbije do 15 godina, a pred njim je novi korak u razvoju.

Još nije odlučeno da li će odmah obući dres mlađih kadeta Crvene zvezde ili će biti priključen kadetskoj selekciji Grafičara.

Zvezda je i ranije igrače iz generacije 2011. usmeravala ka Grafičaru. Tim putem krenuli su Mihajlo Banković, Veljko Berić i Strahinja Malinovski, dok je štoper Lazar Jevtić priključen Zvezdinim kadetima.

Cicić je tako postao novi projekat omladinske škole crveno-belih, koja nastavlja da okuplja talentovane fudbalere širom Srbije sa idejom da ih kroz rad i razvoj pripremi za seniorski fudbal, ali i potencijalne transfere u inostranstvo.