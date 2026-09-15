VUČIĆ USKORO KREĆE U OBILAZAK SRBIJE U KAMP KUĆICI Razgovor sa ljudima najveći prioritet "Ići ću u najudaljenija sela, svaki grad da posetim"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je obilazak Srbije u kamionu i kamp kućici, kako bi razgovarao sa građanima.
Nakon što 27. septembra bude podneo ostavku, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je pripremio, kako sam kaže, kamionče i kamp kućicu i da će iz dana u dan obilaziti Srbiju.
"Kamionče.
Kamp-kućica.
Vidimo se uskoro!", napisao je Vučić.
Dodao je da onda ide u predizbornu kampanju kao običan građanin.
"Nabavio sam i kamionče, imam svoj auto. Nabavio sam i neku kamp kućicu, pošto neću moći da spavam svuda. Ići ću u najudaljenija sela, pa do kasno kad ostanem. Ima još mnogo sela. Ima još hiljade i hiljade sela u kojima nisam bio. Hoću da obilazim i urbana mesta, u svaki grad hoću da odem, ispred prodavnice, ispred diskoteke, da razgovaram s ljudima", rekao je Vučić.
Rekao je da će i kao građanin razgovarati sa svima i da nema problem sa tim.
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