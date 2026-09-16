Najveći baksuz srpskog fudbala: Lomili mu lice i nogu protiv Zvezde i Partizana, sad doživeo novu jezivu povredu

Novi peh za iskusnog čuvara mreže

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Golman i kapiten Zemuna, Mladen Živković, doživeo je novu tešku povredu, pošto su mu na utakmici protiv Radnika stradali ligamenti kolena, zbog čega će morati da bude podvrgnut operativnom zahvatu.

Živković se povredio na isteku 37. minuta, posle udarca u koleno. Čuvar mreže Zemuna ostao je da leži na terenu, a medicinska ekipa je morala da ga iznese na nosilima.

Posle detaljnih lekarskih pregleda ustanovljeno je da je povreda ozbiljnije prirode i da su stradali ligamenti kolena. Pred Živkovićem je sada period oporavka, a za sada nije poznato kada će moći da se vrati na teren.

Ova povreda predstavlja novi veliki peh za iskusnog srpskog golmana, koji je tokom karijere već imao nekoliko teških povreda.

Jedna od najtežih dogodila mu se 2016. godine, kada je kao golman Novog Pazara nastupio protiv Crvene zvezde. U jednom duelu ga je nehotice udario tadašnji napadač crveno-belih Predrag Sikimić, posle čega je Živković završio u bolnici.

Kasnije je otkrio da je u tom incidentu doživeo čak osam preloma na licu.

- Na tom delu lica puklo je sve što je moglo da pukne, polomljena je očna jabučica na nekoliko mesta, jagodična kost… Kada sve sumiram, ispada da sam još i dobro prošao. Mnogo se tih dana pisalo o meni, a najmanje o delikatnosti povrede. Doduše, ni ja nisam na tome insistirao, kako bih umirio porodicu i zbog toga sam i pustio da se priča o tri preloma, a zapravo sam ih imao osam - govorio je Živković tada.

Nove probleme imao je 2018. godine, dok je branio za Radnički iz Niša. Na utakmici protiv Dinama iz Vranja povredio je zadnju ložu, a zbog jakog bola saigrači su morali da ga iznesu sa terena. Pauza je tada trajala najmanje dva meseca.

Ni tu nije bio kraj njegovim pehovima. Živković je 2020. godine, kao čuvar mreže Napretka, doživeo i prelom noge posle sudara sa tadašnjim fudbalerom Partizana Lazarom Markovićem.

Težinu povrede posle utakmice potvrdio je i trener Napretka Dragan Ivanović.

- Živkoviću je slomljena noga. Od tog trenutka bilo mi je teško da vodim utakmicu - rekao je tada Ivanović.

Živković je, uprkos svim problemima, uspevao da se vraća na teren i nastavi karijeru, a sada ga očekuje još jedna duga pauza. Ovoga puta moraće na operaciju zbog povrede ligamenata kolena, a tek posle operativnog zahvata i početka rehabilitacije biće poznatije koliko će trajati njegov oporavak.