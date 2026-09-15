"Srpski klub u finalu Lige Evrope 2029. godine? Zašto da ne"

Zanimljiva izjava Branka Radujka

FOTO: FSS

Sjajne vesti stigle su u utorak iz Soluna za Srbiju, domaći fudbal i Fudbalski savez Srbije. Odlukom Izvršnog komiteta UEFA, Beogradu je zvanično poverena organizacija finalne utakmice UEFA Lige Evrope za 2029. godinu.

Jedan od najvećih događaja evropskog klupskog fudbala biće odigran na novom Nacionalnom stadionu, što predstavlja ogromno priznanje našoj zemlji, ali i potvrdu velikog ugleda i poverenja koje FSS uživa u evropskoj kući fudbala.

Neposredno nakon sednice Izvršnog komiteta UEFA u Solunu, prve utiske izneo je generalni sekretar FSS Branko Radujko, koji je istakao da je ovo epohalan trenutak za naš fudbal.

- Ogroman. Reč je o drugom po značaju, atraktivnosti i prestižu finalu evropskih klupskih takmičenja, odmah posle Lige šampiona, čije će se finale te godine igrati nedelju dana kasnije na Kamp Nou u Barseloni. A pre toga, finale Lige Evrope na Nacionalnom stadionu u Beogradu. To je ogromna stvar za sve nas i još jedna potvrda velikog poverenja koje smo stekli. Posle odlično organizovanog Kongresa UEFA u Beogradu i poverenja koje smo dobili za organizaciju Evropskog prvenstva za mlade reprezentacije 2027. godine, sada nam je poveren još jedan impresivan fudbalski događaj. Sasvim sigurno svi možemo da budemo ponosni, imamo mnogo razloga za to, ali nas, naravno, očekuje i veliki posao, baš kao što je veliki rad bio neophodan da bismo uopšte došli do ovakve odluke - rekao je Radujko.

Iako je sama odluka na Izvršnom komitetu doneta brzo, iza nje stoji višegodišnji i mukotrpan proces, kao i ogromna podrška državnih organa.

- Apsolutno. Pre svega, da naša država nije donela odluku da uđe u jednu ovako veliku investiciju, nikada ne bismo mogli da se kandidujemo za organizaciju ovako prestižnih događaja. Uveren sam da će ovo biti samo prvi u nizu velikih fudbalskih događaja na Nacionalnom stadionu. Zato veliku zahvalnost dugujemo državi, predsedniku Republike, Vladi Srbije, nadležnim ministarstvima i svim institucijama koje su pružile neophodne garancije koje UEFA zahteva za organizaciju ovakvog događaja. Od infrastrukture i graničnih procedura, do bezbednosti i zdravstvenih usluga. Sve mora da bude na najvišem mogućem nivou da bi UEFA ukazala poverenje za organizaciju jednog ovakvog finala - naglasio je Radujko i posebno pohvalio svoje saradnike:

- S druge strane, lično želim da zahvalim rukovodstvu i ekspertima UEFA, koji su imali veliko razumevanje za našu prijavu i kandidaturu i koji su nam mnogo pomogli tokom čitavog procesa da bismo danas došli do ovakve odluke. Posebno želim da zahvalim projektnom timu Fudbalskog saveza Srbije, koji je izneo ogroman posao. Iza ove odluke su hiljade i hiljade tabela, podataka, pitanja i odgovora koje je trebalo pripremiti i obraditi. Sve smo to uspešno završili i jedva čekam da se vratim u Beograd, da im lično čestitam i zahvalim na svemu što su uradili.

Generalni sekretar srpske kuće fudbala osvrnuo se i na sliku koju bi Srbija i prestonica trebalo da pošalju planeti te 2029. godine, uz potajnu želju da na terenu vidimo i domaćeg predstavnika.

- Voleo bih da svi koji dođu u Beograd vide jedan divan i gostoprimljiv narod, jednu divnu zemlju koja voli fudbal. Želim pune tribine, da sve naše goste dočekamo na pravi način i da iz Srbije ponesu najlepše utiske. A nadam se, zašto da ne, da bi možda i neki od naših klubova mogao da zaigra u tom finalu.