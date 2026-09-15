Srdanović odbio TV duel sa Vučićem, a onda ga Vučić razvalio (VIDEO)

KAKO Novosti saznaju predstavnik blokaderske liste Ilija Srdanović odbio je TV duel sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Foto: Instagram printskrin/ avucic

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se građanima i poručio da prvak blokaderske liste Srdanović ne sme da se suoči sa njim, ne sme da suoči ideje koje predstavlja narodu na izborima. U ovoj objavi Vučić je bukvalno razvalio Srdanovića.

On je na svom Instagram nalogu napisao:

A, samo sam hteo da sučelimo mišljenja i ideje. Nisu smeli.

- Poštovani građani, sinoć sam vam govorio o načinu na koji ću da vodim kampanju. Onda sam, kao što znate, bezbroj puta do sada, pozivajući na razgovor, na debatu, na sučeljavanje mišljenja, uvek želeo da se čuje druga strana i da ljudi mogu da uporede programe, planove. Ponudio i televizijski duel prvom na studentsko-blokaderskoj listi bez studenata, da izađemo, da vidimo ko je šta radio, ko je šta činio, i ko šta planira da uradi, da ponudimo ideje, da ponudimo vizije našim građanima.

Bio sam siguran da će sa oduševljenjem gospodin Srdanović da prihvati taj televizijski duel, jer lako im je da pobede onoga koji "nije čovek, nepomenika, zlikovca, monstruma", samo pokažu moje lice i svima u Srbiji će sve biti jasno.

- Međutim, na moje iznenađenje i zaprepašćenje, gospodin Srdanović je u svom intervjuu i izjavi za blokaderski "Danas" odmah rekao da mu ne pada na pamet, ne pada mu na pamet čak ni da sluša šta govorim. On vam unapred kaže: "Neće me interesovati šta građani Srbije govore. Ne zanima me šta oni misle, ne zanima me posebno šta misle oni koji drugačije misle i vide budućnost Srbije".

- A sa druge strane, jasno vam je da na televizijski duel, na televizijsku debatu, ne sme da izađe. Ne sme da izađe, iako ja ne bih govorio ni o stvarima koje bi mogle da budu neprijatne po njega o tome kako formirate i kreirate fotografije i priče na osnovu fotografija napravljenih od strane veštačke inteligencije.

Uopšte nisam planirao da govorim o tome da li i kako neko tuče žene.

- Planirao sam da govorim isključivo o planu, programu, o viziji Srbije, da sučelimo moje rezultate, njihovu kritiku i naše ideje, naše vizije za budućnost. Nažalost, očigledno je da od toga nema ništa.

- I zato, građani, jedno je koliko su neki hrabri kada su sami i kada udaraju u džak, a drugo je kada se pojavi neko ko drugačije misli, a ko sme da im se suprotstavi.

Zato dobro procenite kome ćete dati svoje poverenje, u čiju viziju i u čije ideje verujete, a za koga možete jednostavno da ustanovite da ništa od toga uopšte nema. Hvala vam najlepše - zaključio je Vučić.