Karlitos ne propušta najbitnije: Alkaraz obezbedio plasman na Završni ATP turnir u Torinu
Španski teniser Karlos Alkaraz zvanično je obezbedio plasman na Završni ATP turnir sezone, koji će biti održan od 15. do 22. novembra u Torinu, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.
Alkaraz će petu godinu zaredom igrati na Završnom turniru sezone. Plasman na Završni turnir su ranije izborili Italijan Janik Siner i Nemac Aleksandar Zverev.
Španac je ove godine zabeležio 26 pobeda i četiri poraza, a trijumfovao je na Australijan openu, kao i na turniru u Dohi.
Prema pravilima ATP-a, aktuelni osvajač grend slem titule ima zagarantovano mesto na Završnom turniru ako sezonu završi u TOP 20, što je Alkaraz sa 4.050 bodova definitivno ispunio.
Španski teniser se vratio na teren na US openu u Njujorku pošto je pauzirao 139 dana zbog povrede ručnog zgloba, a eliminisan je u četvrtfinalu od Amerikanca Bena Šeltona.
Alkaraz je prošle godine u finalu Završnog turnira u Torinu izgubio od Sinera 7:6 (7:4), 7:5.
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