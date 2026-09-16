Karlitos ne propušta najbitnije: Alkaraz obezbedio plasman na Završni ATP turnir u Torinu

Španski teniser Karlos Alkaraz zvanično je obezbedio plasman na Završni ATP turnir sezone, koji će biti održan od 15. do 22. novembra u Torinu, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

AP Photo/Heather Khalifa

Alkaraz će petu godinu zaredom igrati na Završnom turniru sezone. Plasman na Završni turnir su ranije izborili Italijan Janik Siner i Nemac Aleksandar Zverev.

Španac je ove godine zabeležio 26 pobeda i četiri poraza, a trijumfovao je na Australijan openu, kao i na turniru u Dohi.

Prema pravilima ATP-a, aktuelni osvajač grend slem titule ima zagarantovano mesto na Završnom turniru ako sezonu završi u TOP 20, što je Alkaraz sa 4.050 bodova definitivno ispunio.

Španski teniser se vratio na teren na US openu u Njujorku pošto je pauzirao 139 dana zbog povrede ručnog zgloba, a eliminisan je u četvrtfinalu od Amerikanca Bena Šeltona.

Alkaraz je prošle godine u finalu Završnog turnira u Torinu izgubio od Sinera 7:6 (7:4), 7:5.

