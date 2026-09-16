"Partizan i Zvezda? Nema šanse!" Fudbaler Vojvodine o prelasku u redove "večitih"

Fudbaler Vojvodine Dejan Zukić dao je opširan intervju za Telegraf. Dotakao se mnogih tema, a posebno je istakao da nikada ne bih prešao u Crvenu zvezdu ili Partizan.

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O pobedi na derbiju u Humskoj: Ne postoji srećniji čovek od mene kad pobedimo Partizan ili Zvezdu

- Iza nas je pobeda u derbiju protiv Partizana na JNA u gostima, pobedili smo 3:2, kao što sam rekao pre utakmice da idemo po sva tri boda, bilo je najbitnije da se u Novi Sad vratimo sa tri boda, u tome smo uspeli i mislim da smo dali sto odsto sebe, svaki igrač, od klupe, trenera, stručnog štaba, navijača... Prvo poluvreme je preovladala ta naka naša želja i borba i iskoristili smo taj njihov nedostatak koji im fali, ta defanzivna igra, što će im faliti u narednom periodu i što iz mog ugla gledanja treba da poprave. Mi se dižemo iz utakmice u utakmicu i fizički i sa fudbalske strane. Ovo što ste videli je tek početak i neka naznaka modela po kojem ćemo da igramo i kojom ćemo da konkurišemo za prvo mesto i da uzmemo titulu - rekao je Zukić na početku razgovora za Telegraf, pa se osvrnuo i na proslavu pobede sa navijačima u Humskoj.

- Ja sam Vošino dete, ne postoji srećniji igrač od mene kad se pobedi, pogotovo kada se igra taj derbi protiv Zvezde i Partizana, koji su nam ljuti rivali. Taj osećaj, ne sećam se sada dok ne pogledam snimak, kako sam proslavio i kakve su me emocije obzuzele, ali najbitnije je da smo doneli tri boda u Novi Sad.

Osim Vojvodine, Zukića je zvala i Zvezda, ali tu ponudu uopšte nije razmatrao.

- Ne, tu nema razmatranja, jer ja sam Vošino dete i ne postoji šansa da odem u Crvenu zvezdu ili Partizan. Ne zato što imam nešto protiv, nego sam jednostavno takav, tako sam naučen i ne bih to nikad sebi dozvolio - jasan je Dejan Zukić.