"E tada će postati gazda!" Vilander objasnio šta Zverev mora da uradi u budućnosti

Aleksandar Zverev je nedavno osvojio US open, i tako stigao do svog drugog grend slema u sezoni, a i u čitavoj karijeri. Teniski analitičar Mats Vilander objasnio je šta Nemac mora da uradi kako bi postao "gazda" belog sporta.

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Zverev je trenutno drugi igrač sveta na ATP listi, odmah iza Janika Sinera.

"Mora da cilja na svetski broj jedan, to je sigurno. Igrao je tenis da bi osvojio Grend slem. Uspeo je u tome", rekao je Vilander za "Ekip".

Iz 10 pokušaja nema ni jednu pobedu protiv Sinera, dok je Alkaraza i uspeo da dobije.

"Konačni cilj sada je da bude najbolji na svetu. Zasad možemo reći da jeste. Ali nećemo se svi složiti, jer su tu Siner i Alkaras i želimo da ih vidimo u 100% formi. Zverev još uvek mora da ih pobedi na grend slemovima. Tada će biti gazda. Dakle, još uvek je malo daleko", kaže Vilander.