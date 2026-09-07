Sudio večiti derbi, Partizan se žalio na njega, UEFA ga delegirala za Ligu šampiona

Minaković uživa poverenje UEFA

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Srpski arbitar Nenad Minaković biće glavni sudija na utakmici između Štutgarta i Vikinga u prvom kolu Lige šampiona, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Minakoviću će pomagati sunarodnici Nikola Borović i Boško Božović, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Danila Nikolića. U VAR sobi biće Ivan Bebek iz Hrvatske i Momčilo Marković iz Srbije.

Podsetimo, Minaković je u nedelju veče delio pravdu na 180. večitom derbiju, zajedno sa pomoćnicima i VAR sudijom Markovićem, te se našao na udaru Partizana.

Najpre trenera Saše Ilića koji se žalio na kriterijum odmah posle meča, a zatim i fudbalskog kluba koji je na svom zvaničnom kanalu na društvenim mrežama podelio snimke situacija za koje smatraju da su sporne.

Ipak, samo dan kasnnije, Minaković je od strane UEFA dobio poverenje kada je u pitanju najelitniji fudbal.

Meč između Štutgarta i Vikinga biće odigran u sredu od 18.45 časova.