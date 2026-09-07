Sudio večiti derbi, Partizan se žalio na njega, UEFA ga delegirala za Ligu šampiona
Minaković uživa poverenje UEFA
Srpski arbitar Nenad Minaković biće glavni sudija na utakmici između Štutgarta i Vikinga u prvom kolu Lige šampiona, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).
Minakoviću će pomagati sunarodnici Nikola Borović i Boško Božović, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Danila Nikolića. U VAR sobi biće Ivan Bebek iz Hrvatske i Momčilo Marković iz Srbije.
Podsetimo, Minaković je u nedelju veče delio pravdu na 180. večitom derbiju, zajedno sa pomoćnicima i VAR sudijom Markovićem, te se našao na udaru Partizana.
Najpre trenera Saše Ilića koji se žalio na kriterijum odmah posle meča, a zatim i fudbalskog kluba koji je na svom zvaničnom kanalu na društvenim mrežama podelio snimke situacija za koje smatraju da su sporne.
Ipak, samo dan kasnnije, Minaković je od strane UEFA dobio poverenje kada je u pitanju najelitniji fudbal.
Meč između Štutgarta i Vikinga biće odigran u sredu od 18.45 časova.
Preporučujemo
HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Jedan detalj sa večitog derbija ih je totalno zaprepastio
07. 09. 2026. u 07:07 >> 08:46
Amerikanci izbacili Danila Medvedeva i Stefanosa Cicipasa sa US opena
07. 09. 2026. u 06:44
TURCI, SRAM VAS BILO! Zoran Terzić ovo nije zaslužio!
07. 09. 2026. u 06:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tijana Bošković u suzama nakon bronze: „Ova medalja ima veliku težinu“
Tijana Bošković u svojoj bogatoj kolekciji ima zlatne, srebrne, a sada i još jednu bronzanu medalju sa Evropskog prvenstva. Ipak, najnovije odličje za jednu od najboljih srpskih odbojkašica ima posebnu vrednost.
06. 09. 2026. u 19:04 >> 19:04
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)