ODGOVOR ĐURIĆA SARAJEVU: Konaković neka najpre izgovori imena srpskih žrtava
LICEMERJE i odsustvo srama Elmedina Konakovića nemaju granice: moralne lekcije Srbiji i Aleksandru Vučiću drži čovek koji je politički stasao u stranci i miljeu koji su godinama slavili Rasima Delića, pravosnažno osuđenog zbog zločina koje su nad zarobljenim Srbima počinili pripadnici odreda „El Mudžahid“, kao i druge koji su ubijali, klali i zatirali srpski narod, poručuje ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić.
- Predsednik Vučić je kada je trebalo otišao u Srebrenicu, poklonio se žrtvama i pružio ruku pomirenja, da bi tamo bio linčovan i umalo ubijen od razjarene mase zaslepljene mržnjom prema Srbima. Do danas niko nije odgovarao za taj napad. To najbolje pokazuje ko je bio spreman da rizikuje sopstveni život radi pomirenja, a ko tuđe žrtve koristi za jeftine političke obračune.
Toliko su zaslepljeni mržnjom da im se i danas priviđa duh Aleksandra Vučića i tamo gde ga danas nema. Znaju dobro da je on najbolji zaštitnik srpskih interesa, zato ga napadaju čak i kad nije tu.
Umesto što truje i vređa, Konaković neka najpre izgovori imena srpskih žrtava, osudi zločine nad njima i objasni zašto se u Sarajevu i dalje slave osuđeni komandanti. Upravo Konaković i njemu slični najveći su protivnici svakog pravog pomirenja: od Srba traže da se odreknu svake svoje žrtve, svoje zločine prećutkuju, a svoje osuđenike proglašavaju herojima.
Srbija neće prihvatiti ni selektivnu pravdu ni lekcije o moralu od onih koji sopstvenu prošlost uporno odbijaju da pogledaju u oči - naveo je Đurić.
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