Fudbaler dao dva gola, ušao u svlačionicu i umro: Kakva tragedija u komšiluku

Imao je samo 38 godina

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Bivši napadač Lokomotive iz Plovdiva i Boteva iz Vrace, Hristo Spasov, preminuo je u 38. godini života neposredno nakon prvenstvene utakmice.

Kako prenose bugarski mediji, drama se dogodila nakon meča četvrte lige između ekipa Čiko Bjaga i Lesičova. Spasov je bio centralna figura susreta, postigavši oba gola za svoj tim, ali se slavlje ubrzo pretvorilo u lelek.

Prema saopštenju njegovog kluba Čiko Bjaga, nesrećni fudbaler se srušio u svlačionici odmah po završetku meča.

– Dogodio se nesrećni incident koji je šokirao igrače, zvaničnike i gledaoce. Ništa nije naslućivalo tragediju – Hristo je postigao dva gola, a potom se srušio u svlačionici. Pokušaji saigrača, dežurnog lekara i ekipe Hitne pomoći koja je brzo stigla na teren, nažalost, nisu urodili plodom. Počivaj u miru, prijatelju, otišao si prerano! Neka ti put bude svetao, golgeteru – poručili su iz njegovog kluba.

Od nastradalog fudbalera oprostio se i prvoligaš Botev iz Vrace, gde je Spasov ostavio dubok trag.

– Sa velikom tugom smo primili vest o iznenadnoj smrti Hrista Spasova. Bio je jedan od heroja Boteva u teškim godinama u Trećoj ligi. Ico će zauvek ostati u našim sećanjima kao nasmejana osoba i divan saigrač koji je ostavio svoj pečat u zelenom dresu – navodi se u saopštenju Boteva, koji je izjavio saučešće porodici i prijateljima.

Tokom svoje profesionalne karijere, Spasov je osim za Lokomotivu Plovdiv i Botev Vracu, nastupao i za Hebar, Septemvri iz Sofije, Spartak iz Plevena, Bansko i druge klubove. Svojim golgeterskim veštinama bio je cenjen širom Bugarske, a život je izgubio na mestu gde je najviše voleo da bude – na fudbalskom terenu.