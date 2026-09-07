Lopare "gore", istorijska pobeda Majevice

Kakav dan za debitanta u Prvoj ligi RS

Foto: Instagram/majevica.lopare

Subota 5. septembar 2026. godine zauvek će ostati upamćena zlatnim slovima u istorijskim knjigama Majevice iz Lopara, kluba koji je za tri godine prešao put od četvrte lige do najelitnijeg ranga Republike Srpske.

Naime, Majevica je tokom vikenda ostvarila svoju prvu pobedu u prvoligaškom društvu ikada, ujedno postigla i svoje prve golove s obzirom na to da su na startu takmičenja dva puta igrali 0:0, uz odložen duel sa Rudarom iz Prijedora.

Nakon mirovanja mreža protiv Omarske u gostima i Kozare kod kuće, Majevica je u gostima demolirala Zvijezdu 09, nekadašnjeg člana Premijer lige BiH, rezultatom 4:1.

Mile Teodorović je bio taj koji je u 49. minutu doneo vođstvo ekipi iz Lopara, da bi domaćin nakon samo pet minuta poravnao rezultat.

Ipak, trener-igrač Majevice, Nebojša Gavrić, sredinom drugog dela izvršio je tri izmene, i sam ušao na teren. Epilog svega su dve asistrencije (za Vuka Tešića i Mirka Vukovića) i pogodak iskusnog asa za konačnih 4:1.

Foto: Instagram/majevica.lopare

- Ovo je, slobodno se može reći, veliki trenutak za Fudbalski klub Majevicu, ali i cele Lopare, jer smo postigli prvi prvoligaški pogodak, ali i ostvarili prvu prvoligašku pobjdu. Taj premijerni gol postigao je Teodorović, sjajan je bio i mladi Vuković, ali i svi ostali koji su zajedno sa mnom našli na terenu. Naporan rad u pripremnom periodu daje rezultate. Očekujem da to u nastavku sezone bude još bolje. U narednom kolu dočekujemo Famos i baš mi je drago što su popularni "motoristi" došli do prve pobede, jer će sada biti puno lakše igrati u narednom kolu protiv njih - poručio je Gavrić posle meča, te se zahvalio navijačima, popularnim Vukovima:

- Hvala našim navijačima koji su došli u velikom broju i napravili ambijent kao da igramo utakmicu na domaćem terenu, tako su dali veliki doprinos ovoj pobjedi u etno-selu Stanišići. Siguran sam da će tako biti i u narednom kolu, pogotovo posle ove gostujuće pobede.

Majevica posle četiri kola ima pet bodova, uz napomenu da je taj duel prvog kola odložen.