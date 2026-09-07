Albert Rijera ušao u istoriju večitih derbija pobedom protiv Partizana

Prvi put da je neki strani stručnjak savladao domaćeg

FOTO: FK Crvena zvezda

Sve ono što je duže od dve decenije paralisalo inostrane stručnjake na klupama srpskih giganata, nestalo je u nedelju uveče na stadionu „Rajko Mitić“. Albert Rijera nije samo doneo tri boda Crvenoj zvezdi u 180. večitom derbiju (2:1), već je uradio nešto mnogo krupnije – zvanično je srušio „prokletstvo“ koje je trajalo 21 godinu!

Pre nego što je Španac zakoračio na usijanu pozornicu srpskog fudbala, statistika je bila nemilosrdna, gotovo surova prema „uvoznim“ trenerima. Čitava niska zvučnih imena pokušavala je da pronađe ključ za specifičan mentalitet i taktičke zamke domaćih stratega, ali su svi odlazili pognute glave.

Podsetimo, skor u okršajima stranaca i domaćih trenera bio je poraznih 4:0 za inostrane stručnjake. Lotar Mateus je dva puta poklekao pred Zoranom Filipovićem i Slavoljubom Muslinom, Rikardo Sa Pinto je položio oružje pred Vukom Rašovićem, dok je poslednja žrtva ove tradicije bio Barak Bahar, kojeg je pre samo godinu dana u Humskoj srušio Igor Duljaj.

Jedini stranac koji je pre Rijere osetio slast pobede bio je Valter Zenga 2005. godine, ali uz veliku fusnotu – Italijan je tada pobedio drugog stranca, Nemca Jirgena Rebera. Kada bi se preko puta našao Srbin koji „oseća“ derbi, stranci su doživljavali brodolome.

Kao poseban kuriozitet ove sumorne tradicije izdvaja se i duel iz maja 2012. godine, koji se sa punim pravom može smatrati još jednim okršajem stranaca. Tada je na klupi crno-belih sedeo Izraelac Avram Grant, dok je sa druge strane Crvenu zvezdu predvodio Robert Prosinečki. Iako je Žuti fudbalska ikona ovih prostora, formalno kao hrvatski stručnjak spada u kategoriju trenera iz eks-ju regiona.

Na kraju, Rijera je bio bolji od Saše Ilića u tom taktičkom nadmudrivanju.