Poljski selektor posle poraza od Srbije poslao pesimističnu poruku: "Biće teško ponovo se boriti za medalje"

Poljska ženska odbojkaška reprezentacija ostala je bez medalje na Evropskom prvenstvu, a selektor Stefano Lavarini nije krio razočaranje nakon poraza od Srbije u meču za bronzu.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Poljakinje su dugo bile neporažene na šampionatu Evrope, ali su takmičenje završile na četvrtom mestu. Najpre su u polufinalu izgubile od Italije rezultatom 3:1, da bi potom u borbi za bronzanu medalju Srbija bila bolja posle četiri seta.

Za Poljsku je tako najvažniji turnir ovogodišnje reprezentativne sezone završen bez željenog odličja. Četvrto mesto predstavlja njihov najbolji rezultat na Evropskim prvenstvima još od 2019. godine, ali je ostao gorak ukus nakon što su bile nadomak postolja.

- Bio je ovo izuzetno težak meč, baš kao što smo i očekivali. Ne mogu mnogo toga da zamerim devojkama, jer su dale sve od sebe - rekao je Lavarini nakon utakmice.

Italijanski stručnjak posebno je istakao početak utakmice i izdanje Tijane Bošković.

- Srbija je bolje otvorila meč, a Bošković je u prvom delu igrala fantastično. Ipak, pokazali smo karakter i uspeli da se vratimo. Produžili smo utakmicu i bili u borbi sve do polovine četvrtog seta. Sada moramo da prihvatimo ovaj poraz - dodao je selektor Poljske.

Ipak, Lavarini je potom izneo prilično pesimističnu prognozu kada je govorio o budućnosti poljske reprezentacije.

- Žao mi je što dobar turnir nismo uspeli da završimo medaljom. Biće teško ponovo se boriti za odličja, imajući u vidu nivo Evropskog prvenstva - poručio je Italijan za poljski Sportovekafti.

❗️ STEFANO LAVARINI, SELEKCJONER REPREZENTACJI POLSKI, CYTAT [WP SPORTOWE FAKTY]:



🎙: - To był niezwykle trudny mecz, tak jak się spodziewaliśmy. Dziewczynom nie można wiele zarzucić, bowiem dały z siebie sporo.



Serbia zaczęła lepiej, a Bosković w pierwszej części meczu grała… pic.twitter.com/gatXLxtNte — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 7, 2026

Uprkos razočaranju zbog rezultata, Lavarini je zadovoljan onim što su njegove igračice pokazale tokom turnira. Smatra da će iskustvo stečeno na velikoj sceni biti od velikog značaja u budućnosti, posebno kada Poljska bude ponovo igrala protiv najboljih evropskih selekcija.

Poljakinje su tako ostale bez medalje, dok je Srbija pobedom u direktnom okršaju šesti put zaredom obezbedila mesto na evropskom postolju.