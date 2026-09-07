LACIJALI, GLEDAJTE KOGA STE ISPUSTILI: Italijanski mediji oduševljeni "ludim" debijem Senegalca u večitom derbiju

Do pre nekoliko nedelja Bamba Dijeng je bio propali transfer Lacija, a sada je za samo jedno veče postao miljenik navijača Crvene zvezde.

FOTO: FK Crvena zvezda

Senegalski napadač, koji u Rimu nije prošao lekarske preglede i zbog toga nije potpisao za Lacio, stigao je u Beograd, prošao testove bez problema, zadužio crveno-belu devetku, pa odmah dobio priliku od prvog minuta u večitom derbiju. I nije mu trebalo mnogo da pokaže zašto ga je Lacio uopšte želeo.

Dijeng je postigao prvi gol na utakmici protiv Partizana i eksploziju oduševljenja na „Marakani“ pretvorio u svoj lični debi iz snova. Napadač koji je još nedavno bio na izlaznim vratima Lacija sada je postao čovek koji je rešavao najveću utakmicu srpskog fudbala.

Ugledni Korijere delo sport objavilo je na mreži "Iks" (bivšem Tviteru) post o Bambi "prozivajući" upravu nebeskoplavih: "Hej, Lacio, pogledajte kakav gol je postigao Bamba Dijeng", stoji u objavi italijanskog lista.

Zvezda ga je uzela, ukazala mu poverenje i – pogodila pravo u metu.

A navijači? Pa, možete samo da zamislite njihovo raspoloženje. Novo pojačanje stiglo je praktično niotkuda, a onda u prvom nastupu zatreslo mrežu najvećeg rivala. Teško je zamisliti bolji način da se predstavite „delijama“.

Posebno ako se setimo da je u Rimu, samo nekoliko nedelja ranije, priča bila potpuno drugačija.

Lacio ga je vratio kući. Zvezda ga je dočekala raširenih ruku. A Bamba Dijeng je već u svom prvom večitom derbiju pokazao Rimljanima šta su možda propustili.