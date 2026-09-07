Nezapamćen haos u Istanbulu! Dušan Vlahović pred žestokom suspenzijom!
Srpski reprezentativac Dušan Vlahović našao se u centru velikog skandala u Turskoj, pa mu sada preti ozbiljna kazna od strane tamošnjeg Fudbalskog saveza!
Iako je srpski napadač bio apsolutni heroj navijača Bešiktaša jer je golom u 73. minutu srušio večitog rivala Fenerbahče usred Kadikoja (2:1), meč je potpuno obeležio njegov brutalan sukob sa slovačkim defanzivcem Milanom Škriniarom.
Netrpeljivost između Vlahovića i Škriniara datira još iz dana kada su vodili bespoštedne bitke u Italiji noseći dresove Juventusa i Intera. Varnica je ponovo planula u 51. minutu istanbulskog derbija nakon burnog protesta našeg asa kod sudije Melera.
Škriniar je agresivno nasrnuo na Srbina, uneo mu se u lice, a u opštem metežu sevale su žestoke uvrede i teške reči sa obe strane. Nakon što su saigrači jedva uspeli da ih razdvoje, Vlahović je navodno nepristojnom gestikulacijom rukama uzvratio Slovaku, što su televizijske kamere detaljno zabeležile.
Ceo slučaj je odmah prosleđen Disciplinskoj komisiji FS Turske. Prema informacijama koje stižu iz turskih medija, ubojiti napadač se suočava sa kaznom od dve do pet utakmica suspenzije.
Ovo bi bio ogroman udarac za crno-bele sa Bosfora, s obzirom na to da je Vlahović silovito startovao u novom klubu i već postigao četiri gola na prva tri zvanična meča, čime je oborio klupski rekord star četvrt veka!
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