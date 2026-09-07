"Ja vašu decu i vas spašavam, a naša deca su pobijena 1992. godine u kanjonu Žepe!" (VIDEO)

ŠTA se zapravo događalo u Srebrenici 1995. godine i kako se general Ratko Mladić obraćao bosanskim muslimanima najbolje se vidi na video-snimku na kome se jasno prikazuje kako je pomagao da se zaštite civili.

Foto: Printskrin

- Dobar dan, ja sam general Mladić, ne bojte se ništa, želim vam srećan put. Do viđenja! - govorio je Mladić muslimanskim civilima u autobusima, na šta su mu oni svaki put zahvaljivali.

General je tad bosanskim muslimanima poručio da je celu situaciju u BiH zakuvao Alija Izetbegović, te da "dok je on bio u zatvoru, vi ste bili na slobodi, a sada je on na slobodi, a mi svi u zatvoru".

- Ja vašu decu i vas spašavam, a naša deca su pobijena 1992. godine u kanjonu Žepe! - rekao im je Mladić.

Nakon što je vojska Republike Srpske oslobodila Srebrenicu, sledeća na redu bila je Žepa. Posle nekoliko dana borbi, Muslimani su 24. jula 1995. godine bili prinuđeni na predaju, a bezbednu evakuaciju civila garantovao im je upravo Ratko Mladić.