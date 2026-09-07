Društvo

"Ja vašu decu i vas spašavam, a naša deca su pobijena 1992. godine u kanjonu Žepe!" (VIDEO)

Novosti online

07. 09. 2026. u 16:36

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ŠTA se zapravo događalo u Srebrenici 1995. godine i kako se general Ratko Mladić obraćao bosanskim muslimanima najbolje se vidi na video-snimku na kome se jasno prikazuje kako je pomagao da se zaštite civili.

Ја вашу децу и вас спашавам, а наша деца су побијена 1992. године у кањону Жепе! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Dobar dan, ja sam general Mladić, ne bojte se ništa, želim vam srećan put. Do viđenja! - govorio je Mladić muslimanskim civilima u autobusima, na šta su mu oni svaki put zahvaljivali.

General je tad bosanskim muslimanima poručio da je celu situaciju u BiH zakuvao Alija Izetbegović, te da "dok je on bio u zatvoru, vi ste bili na slobodi, a sada je on na slobodi, a mi svi u zatvoru".

- Ja vašu decu i vas spašavam, a naša deca su pobijena 1992. godine u kanjonu Žepe! - rekao im je Mladić.

Nakon što je vojska Republike Srpske oslobodila Srebrenicu, sledeća na redu bila je Žepa. Posle nekoliko dana borbi, Muslimani su 24. jula 1995. godine bili prinuđeni na predaju, a bezbednu evakuaciju civila garantovao im je upravo Ratko Mladić.

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GENERAL Ratko Mladić sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu, uz pesmu "Tamo daleko" i paljbu koju su izveli pripadnici Vojske Srbije. Sahrani je prisustvovao veliki broj građana, a veliki broj građana odao je poštu generalu Mladiću i u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, gde je kovčeg bio izložen. Oni su potom peške došli od crkve do groblja.

07. 09. 2026. u 07:43 >> 15:08

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