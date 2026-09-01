Posle jednog poziva: Poznata sudbina Dembe Seka!
Fudbaler Partizana bio među prvima za odlazak iz Humske.
Crno-beli su pre Senegalca, međutim, napravili unosne transfere prodajama Ognjena Ugrešića u PAOK i Filipa Roganovića, koji je danas pojačao belgijski Genk.
Demba Sek je sjajnom partijom protiv Hetafea (2:1) u revanš meču, skrenuo pažnju tima iz predgrađa Madrida, koji ga je želeo u svojim redovima.
Španci su kontaktirali Beograđane posle utakmice da ga angažuju, ali su visoki zahtevi uprave "parnog valjka" uticali da se sve završi samo na tom pozivu.
Prema pisanju španskog medija „COPE“, crno-beli i Hetafe nisu uspeli da pronađu zajednički jezik, jer je klub iz Humske insistirao da proda Seka, a Madriđani nisu imali dovoljno novca da ispune finansijske zahteve Partizana.
Dakle, nastavlja se epizoda Dembe Seka u Humskoj, a priliku da potvrdi sjajno izdanje iz poslednjeg kvalifikacionog meča Lige konferencije, imaće u 180. Večitom derbiju koji se igra u nedelju na stadionu "RAjko Mitić" protiv Crvene zvezde.
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