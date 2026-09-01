Posle jednog poziva: Poznata sudbina Dembe Seka!

Fudbaler Partizana bio među prvima za odlazak iz Humske.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli su pre Senegalca, međutim, napravili unosne transfere prodajama Ognjena Ugrešića u PAOK i Filipa Roganovića, koji je danas pojačao belgijski Genk.

Demba Sek je sjajnom partijom protiv Hetafea (2:1) u revanš meču, skrenuo pažnju tima iz predgrađa Madrida, koji ga je želeo u svojim redovima.

Španci su kontaktirali Beograđane posle utakmice da ga angažuju, ali su visoki zahtevi uprave "parnog valjka" uticali da se sve završi samo na tom pozivu.

GETAFE. Mercado: Descartado fichaje de Seck porque el Partizan solo quiere una venta (el club tiene problemas financieros), y el Getafe ahora mismo no está en disposición de asumir un traspaso así. — Gemma Santos (@GemmitaSantos) September 1, 2026

Prema pisanju španskog medija „COPE“, crno-beli i Hetafe nisu uspeli da pronađu zajednički jezik, jer je klub iz Humske insistirao da proda Seka, a Madriđani nisu imali dovoljno novca da ispune finansijske zahteve Partizana.

Dakle, nastavlja se epizoda Dembe Seka u Humskoj, a priliku da potvrdi sjajno izdanje iz poslednjeg kvalifikacionog meča Lige konferencije, imaće u 180. Večitom derbiju koji se igra u nedelju na stadionu "RAjko Mitić" protiv Crvene zvezde.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“