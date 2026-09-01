VUČIĆ ZAHVALIO NESVRSTANIMA: Snažna podrška Srbiji i njenim državnim interesima
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas duboku zahvalnost što veliki broj zemalja članica Pokreta nesvrstanih dosledno poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije pružajući nam snažnu podršku u očuvanju našeg ustavnog poretka i zaštiti državnih interesa na međunarodnoj sceni.
- Naše iskreno razumevanje i uzajamna solidarnost svedoče da naša dugogodišnja partnerstva nisu samo uspomena na slavnu prošlost. Reč je o živom i delotvornom savezništvu koje se potvrdilo u svim istorijskim trenucima - rekao je Vučić otvarajući Komemorativni sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu.
Naveo je da oni koji su stvarali Pokret nesvrstanih nisu stvorili politički savez, već su postavljali čvrste temelje za najdemokratskiju platformu u okviru Ujedinjenih nacija, gde se odluke ne donose u nekim ekskluzivnim kabinetima velikih sila, nego kroz iskren dijalog svih onih koji dele isti san o slobodi.
Predsednik Srbije je podsetio i na, kako je rekao, nezaboravne reči predsednika Gane Kvame Nkrumaha 'Organizujmo se, ne zato da bismo bili deo podeljenog sveta, već da bismo ga iznova stvorili kao zajednicu slobodnih ljudi'.
- Sukarno nas je podsećao da je glas malih nacija snažniji od bilo kog arsenala oružja. Stav Jugoslavije, posledično i Srbije, bio je da se mir ne čuva strahom, već neprekidnim dijalogom, međusobnim poštovanjem i nepokolebljivim suverenitetom svake zemlje - rekao je Vučić.
Naveo je da Srbija sa posebnim emotivnim i istorijskim ponosom čuva plemenitu baštinu Beogradske konferencije iz 1961. godine, ostajući verna saveznica principa koje zajedno propagiraju nesvrstani.
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