Politika

VUČIĆ ZAHVALIO NESVRSTANIMA: Snažna podrška Srbiji i njenim državnim interesima

D.D.

01. 09. 2026. u 10:36

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izrazio je danas duboku zahvalnost što veliki broj zemalja članica Pokreta nesvrstanih dosledno poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije pružajući nam snažnu podršku u očuvanju našeg ustavnog poretka i zaštiti državnih interesa na međunarodnoj sceni.

ВУЧИЋ ЗАХВАЛИО НЕСВРСТАНИМА: Снажна подршка Србији и њеним државним интересима

Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ (STF)

- Naše iskreno razumevanje i uzajamna solidarnost svedoče da naša dugogodišnja partnerstva nisu samo uspomena na slavnu prošlost. Reč je o živom i delotvornom savezništvu koje se potvrdilo u svim istorijskim trenucima - rekao je Vučić otvarajući Komemorativni sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu.

Naveo je da oni koji su stvarali Pokret nesvrstanih nisu stvorili politički savez, već su postavljali čvrste temelje za najdemokratskiju platformu u okviru Ujedinjenih nacija, gde se odluke ne donose u nekim ekskluzivnim kabinetima velikih sila, nego kroz iskren dijalog svih onih koji dele isti san o slobodi.

Predsednik Srbije je podsetio i na, kako je rekao, nezaboravne reči predsednika Gane Kvame Nkrumaha 'Organizujmo se, ne zato da bismo bili deo podeljenog sveta, već da bismo ga iznova stvorili kao zajednicu slobodnih ljudi'.

- Sukarno nas je podsećao da je glas malih nacija snažniji od bilo kog arsenala oružja. Stav Jugoslavije, posledično i Srbije, bio je da se mir ne čuva strahom, već neprekidnim dijalogom, međusobnim poštovanjem i nepokolebljivim suverenitetom svake zemlje - rekao je Vučić.

Naveo je da Srbija sa posebnim emotivnim i istorijskim ponosom čuva plemenitu baštinu Beogradske konferencije iz 1961. godine, ostajući verna saveznica principa koje zajedno propagiraju nesvrstani.

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