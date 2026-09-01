Moskva će odgovoriti na antiruske odluke Berlina. Optužbe Nemačke o umešanosti Rusije u napad na aerodrom u Lajpcig su apsolutno izmišljene, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

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Ona je naglasila da Berlin nije izneo nikakve dokaze za te optužbe na račun Moskve.

"Tih dokaza nema i ne može biti", rekla je Zaharova.

"Nemačka će dobiti dostojan odgovor na zatvaranje Ruskog doma ruskog Konzulata u Bonu", rekla je Zaharova, dodajući da je Berlin kompromitovan podsticanjem ukrajinskog sukoba i učešćem u terorističkim napadima.

Kako je dodala, Ruski dom i Konzulat u Bonu već su odavno trn u oku nemačkim vlastima i sada su našle izgovor da iz zatvore.

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Nemačka je zvanično optužila Rusiju da je odgovorna za incidente sa dronovima u Lajpcigu, saopštili su ministri unutrašnjih i spoljnih poslova te zemlje - Aleksandar Dobrindt i Johan Vadeful.

Vadeful saopštio je da je ambasador Rusije u Berlinu pozvan na razgovor zbog incidenta u vezi sa dronovima u Lajpcigu za koji je nemačka vlada optužila Rusiju.

Berlin je doneo niz oštrih mera s tim u vezi - zatvaranje ruskog Konzulata u Bonu, raskidanje Sporazuma o radu Ruskog doma, pojačanu kontrolu ulaska u zemlju za ruske građane i proširivanje sankcionog spiska.