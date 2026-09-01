RUSIJA HITNO REAGOVALA NA OPTUŽBE IZ NEMAČKE: Moskva će odgovoriti na antiruske odluke Berlina
Moskva će odgovoriti na antiruske odluke Berlina. Optužbe Nemačke o umešanosti Rusije u napad na aerodrom u Lajpcig su apsolutno izmišljene, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.
Ona je naglasila da Berlin nije izneo nikakve dokaze za te optužbe na račun Moskve.
"Tih dokaza nema i ne može biti", rekla je Zaharova.
"Nemačka će dobiti dostojan odgovor na zatvaranje Ruskog doma ruskog Konzulata u Bonu", rekla je Zaharova, dodajući da je Berlin kompromitovan podsticanjem ukrajinskog sukoba i učešćem u terorističkim napadima.
Kako je dodala, Ruski dom i Konzulat u Bonu već su odavno trn u oku nemačkim vlastima i sada su našle izgovor da iz zatvore.
Nemačka je zvanično optužila Rusiju da je odgovorna za incidente sa dronovima u Lajpcigu, saopštili su ministri unutrašnjih i spoljnih poslova te zemlje - Aleksandar Dobrindt i Johan Vadeful.
Vadeful saopštio je da je ambasador Rusije u Berlinu pozvan na razgovor zbog incidenta u vezi sa dronovima u Lajpcigu za koji je nemačka vlada optužila Rusiju.
Berlin je doneo niz oštrih mera s tim u vezi - zatvaranje ruskog Konzulata u Bonu, raskidanje Sporazuma o radu Ruskog doma, pojačanu kontrolu ulaska u zemlju za ruske građane i proširivanje sankcionog spiska.
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