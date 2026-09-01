Velikan želi Kostova i spreman je da plati milione Zvezdi
Navodno su mesecima u kontaktu sa njegovim agentom
Crvena zvezda bi uskoro mogla da inkasira ozbiljno bogatstvo! Kako javlja "Kalčomerkato", Milan je označio je mladog Vasilija Kostova kao svoj prioritet broj jedan za budućnost.
"Biser" crveno-belih potpuno je očarao skaute kluba sa San Sira, ali i trenera Amorima, koji je dao "zeleno svetlo" za početak operacije.
Kostov, koji je rođen 2008. godine, već godinu i po dana kuca na vrata prvog tima i važi za jednog od najtalentovanijih ofanzivnih vezista u istočnoj Evropi. Iako su ga duže vreme pratili Arsenal i Borusija Dortmund, a Inter bio u poodmaklim pregovorima koji su na kraju utihnuli, Milan je rešen da ne dopusti gradskom rivalu da im "ukrade" ovaj potpis.
Strategija "Rosonera" je jasna: žele da završe svu papirologiju tokom zimskog prelaznog roka, dok bi Kostov ostao u Beogradu do kraja tekuće sezone kako bi dodatno sazreo, a zatim se u julu priključio timu u Italiji.
Međutim, uprava Crvene zvezde svesna je kakav dijamant ima u rukama. Početna cena koju je srpski šampion postavio iznosi neverovatnih 20 miliona evra. Iako cifra možda deluje visoko, Kostov je ove sezone već pokazao zašto toliko vredi – na tri utakmice u domaćem prvenstvu postigao je tri pogotka, demonstrirajući dominaciju nad vršnjacima, ali i zrelost u igri sa starijima.
Važnu ulogu u čitavoj priči igraju i agenti. Kostova zastupa Nikola Kolarov, brat proslavljenog reprezentativca Srbije Aleksandra Kolarova i saradnik Kristijana Kivua. Milan već mesecima održava intenzivne kontakte sa njim, pokušavajući da spusti cenu, ali Zvezda za sada ne popušta u svojim zahtevima.
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