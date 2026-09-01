Fudbal

Velikan želi Kostova i spreman je da plati milione Zvezdi

М.М.

01. 09. 2026. u 15:53

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Navodno su mesecima u kontaktu sa njegovim agentom

Великан жели Костова и спреман је да плати милионе Звезди

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crvena zvezda bi uskoro mogla da inkasira ozbiljno bogatstvo! Kako javlja "Kalčomerkato", Milan je označio je mladog Vasilija Kostova kao svoj prioritet broj jedan za budućnost.

"Biser" crveno-belih potpuno je očarao skaute kluba sa San Sira, ali i trenera Amorima, koji je dao "zeleno svetlo" za početak operacije.

Kostov, koji je rođen 2008. godine, već godinu i po dana kuca na vrata prvog tima i važi za jednog od najtalentovanijih ofanzivnih vezista u istočnoj Evropi. Iako su ga duže vreme pratili Arsenal i Borusija Dortmund, a Inter bio u poodmaklim pregovorima koji su na kraju utihnuli, Milan je rešen da ne dopusti gradskom rivalu da im "ukrade" ovaj potpis.

Strategija "Rosonera" je jasna: žele da završe svu papirologiju tokom zimskog prelaznog roka, dok bi Kostov ostao u Beogradu do kraja tekuće sezone kako bi dodatno sazreo, a zatim se u julu priključio timu u Italiji.

Međutim, uprava Crvene zvezde svesna je kakav dijamant ima u rukama. Početna cena koju je srpski šampion postavio iznosi neverovatnih 20 miliona evra. Iako cifra možda deluje visoko,  Kostov je ove sezone već pokazao zašto toliko vredi – na tri utakmice u domaćem prvenstvu postigao je tri pogotka, demonstrirajući dominaciju nad vršnjacima, ali i zrelost u igri sa starijima.

Važnu ulogu u čitavoj priči igraju i agenti. Kostova zastupa Nikola Kolarov, brat proslavljenog reprezentativca Srbije Aleksandra Kolarova i saradnik Kristijana Kivua. Milan već mesecima održava intenzivne kontakte sa njim, pokušavajući da spusti cenu, ali Zvezda za sada ne popušta u svojim zahtevima.

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