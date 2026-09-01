Saldanja hoće nazad u Partizan! U Humskoj već spremili odgovor, ali postoji začkoljica!

Golovima je ostao u lepom sećanju "grobarima".

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Prema informacijama instagram nalog "PBG njuz", koji je dobro upućen u dešavanja u klubu iz Humske, Brazilac je lično kontaktirao crno-bele i tražio da se vrati.

Ipak, nije samo do želje dve strane, jer transfer "koče" određeni uslovi koji bi morali da budu ispunjeni. Napadač je trenutno čaln Al Vasla i ima ugovor na još dve godine.

"Šeici" su spremni da puste Saldanju u Beograd na pozajmicu, ali pod uslovom da klub iz Humske pokrije pola plate. Nije precizirano o kojoj sumi se radi, ali bi bila ogromno opterećenje za budžet Partizana.

Očekuje se da u danima pred nama, Partizan i Al Vasl pokušaju da pronađu rešenje, odnosno utanače pozajmicu, tako da sve tri strane budu zadovoljne.

Brazilac je navijačima Partizana ostao u dobrom sećanju. Igrao je u Humskoj od leta 2023. do jeseni 2024. godine. U tom periodu je na 40 utakmica postigao 21 gol i imao pet asistencija.

Izvesno je da bi "grobari" silno želeli da nekadašnjeg miljenika ponovo vide u crno-belom dresu. Saldanja (27 godina) je u zenitu karijere i sigurno da može da ponovi neke ranije partije.

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