Svet

NEBENZJA JASAN: "Bez priznavanja realnosti, neće biti rešenja sukoba u Ukrajini"

В.Н.

01. 09. 2026. u 18:48

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BEZ priznavanja trenutne realnosti na terenu, neće biti mirnog rešenja sukoba u Ukrajini, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN, Vasilij Nebenzja.

НЕБЕНЗЈА ЈАСАН: Без признавања реалности, неће бити решења сукоба у Украјини

CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

„Bez priznavanja trenutne realnosti na terenu, neće biti mirnog rešenja sukoba u Ukrajini “, rekao je on tokom zasedanja Generalne skupštine UN.

Prema njegovim rečima, sve dok Kijev nastavi da se drži iluzija, odbacuje izbore miliona ljudi i odbija da se pozabavi korenskim uzrocima krize, Rusija će dosledno ostvarivati svoje deklarisane ciljeve vojnim sredstvima.

(RIA Novosti)

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