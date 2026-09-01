NEBENZJA JASAN: "Bez priznavanja realnosti, neće biti rešenja sukoba u Ukrajini"
BEZ priznavanja trenutne realnosti na terenu, neće biti mirnog rešenja sukoba u Ukrajini, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri UN, Vasilij Nebenzja.
„Bez priznavanja trenutne realnosti na terenu, neće biti mirnog rešenja sukoba u Ukrajini “, rekao je on tokom zasedanja Generalne skupštine UN.
Prema njegovim rečima, sve dok Kijev nastavi da se drži iluzija, odbacuje izbore miliona ljudi i odbija da se pozabavi korenskim uzrocima krize, Rusija će dosledno ostvarivati svoje deklarisane ciljeve vojnim sredstvima.
(RIA Novosti)
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