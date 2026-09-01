BARSELONA ZAVRŠILA VELIKI TRANSFER: Doskorašnji "tobdžija" stigao na Kamp nou

BARSELONA je završila transfer Gabrijela Žezusa iz Arsenala

Lluis GENE / AFP / Profimedia

Transfer je vredan 10 miliona evra, dok bi Arsenal kroz bonuse vezane za učinak mogao da dobije još četiri miliona.

Žezus je tako postao šesto pojačanje Barselone ovog leta, posle Entonija Gordona, Karima Adjemija, Rodrija, Žoaa Kansela i Dominika Livakovića.

Njegovim dolaskom Barselona je, bar za sada, rešila pitanje klasičnog napadača. Katalonci su tokom leta kao prioritet postavili dovođenje Hulijana Alvareza iz Atletiko Madrida, ali je klub iz Madrida odbio da pregovara jer ne želi da prodaje direktnim rivalima. Zbog toga su se okrenuli drugim rešenjima, a Žezus je na kraju izabran kao alternativa.

Odlasci Roberta Levandovskog i Ferana Toresa ostavili su Barselonu bez prepoznatljivog centarfora, pa je dovođenje napadača bilo jedan od glavnih zadataka kluba u završnici prelaznog roka. Iako je Alvarez i dalje želja Barselone za budućnost, Žezus će sada dobiti priliku da popuni nastalu prazninu.

Trener Hansi Flik bio je prijatno iznenađen kada je saznao da je Žezus dostupan, naročito zato što se Brazilac savršeno uklapa u stil igre koji Nemac želi da neguje u narednoj sezoni.

Žezus je u poslednje vreme izgubio mesto u startnoj postavi Arsenala, pošto su prednost u napadu dobijali Kaj Haverc i Viktor Đekereš. Brazilac je u London stigao 2022. godine iz Mančester sitija, nakon što je za "građane" postigao 95 golova na 236 utakmica.

Za Arsenal je odigrao 123 utakmice i postigao 32 gola. Prvu sezonu u Londonu završio je sa 11 pogodaka na 33 nastupa, ali su ga brojne povrede u narednim sezonama ograničile i smanjile njegov uticaj u ekipi.

Pre dolaska u Englesku, Žezus je stekao afirmaciju u brazilskom Palmeirasu s kojim je osvojio naslov prvaka Brazila 2015. godine.