Politika

POLITIČAR VLADAN ĐOKIĆ U CENTRU NEZAPAMĆENOG SKANDALA: Ko plaća lumpovanja u Rio de Žaneiru?

24 sedam

01. 09. 2026. u 15:01

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Javnost ima pravo da zna odakle novac za Južnu Ameriku jer kao javni funkcioner mora položiti račune.

ПОЛИТИЧАР ВЛАДАН ЂОКИЋ У ЦЕНТРУ НЕЗАПАМЋЕНОГ СКАНДАЛА: Ко плаћа лумповања у Рио де Жанеиру?

Foto: Maxim Konankov/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Dok Univerzitet u Beogradu propada i beleži pad na Šangajskoj listi od više od 100 mesta za godinu dana (sada je u "šestoj ligi" rangiran između 501. i 600. mesta), rektor Vladan Đokić odmara po četvrti put ovog leta i to, ni više ni manje, nego u Brazilu! 

Isplivale su nove slike sa luksuznog putovanja, a postavlja se pitanje koji je ovo zapravo hotel, je li ovo čuvena Kopakabana, i ono glavno, koliko sve ovo košta?

Nameće se još pitanja - kojim je poslom Đokić otišao u Rio de Žaneiro, da li je u Brazil poveo i porodicu, ko je platio avionsku kartu u biznis klasi?

Valja se zapitati i da li mu je taj put obezbedio strani finansijer ili je taj novac iz budžeta Rektorata koji finansiraju građani...

Zavladala je strašna panika, zovu se saradnici i traže izgovori, a ne zaboravimo da mu je ovo čak peti godišnji odmor ove godine!

Dok on uživa na brazilskoj plaži, Univerzitet u Beogradu drastično pada na svetskim listama!

Javnost ima pravo da zna odakle novac za Južnu Ameriku jer kao javni funkcioner mora položiti račune!

Da li vreme da državna revizija konačno zakuca na vrata Rektorata?

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