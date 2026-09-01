"HRISTOS VASKRSE GENERALE": Predsednik Opštine Pljevlja objavio čitulju za Ratka Mladića (FOTO)
Predsednik Opštine Pljevlja dr Dario Vraneš (Nova srpska demokratija) objavio je čitulju za preminulim generalom Vojske Republike Srpske Ratkom Mladićem.
On je uz sliku, godinu rođenja i smrti, napisao: „Vječna slava besmrtnom srpskom generalu Ratku Mladiću 1942-2026. Hvala Ti za sve što si učinio za srpski narod. Hristos Vaskrse Generale.“
U Crnoj Gori od strane pojedinih antisrpskih partija i dela civilnog sektora u toku je „lov na Srbe“ koji na bilo koji način saučestvuju u bolu sa porodicom Mladić. Tako su krivične prijave podnete protiv mitropolita Budimljansko-nikšićkog Metodija, lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića, dok su partije bivšeg režima pokrenule inicijativu za smenu šefa parlamenta Andrije Mandića, predsednika Nove srpske demokratije, a omladinac Demokrata Danijel Rmuš žestoko je kritikovan u svojoj partiji.
Hoće li Vraneš ovog puta biti izuzet, ili će se zbog „krivice“ pridružiti „grešnicima“ostaje da se vidi Do sada je predsednik Opštine Pljevlja zbog patriotskih izjava često bio na meti crnogorskih nacionalista i „građanista“.
Više državno tužilaštvo u Podgorici prati i ocenjuje da li u izjavama i postupcima pojedinaca koji su javno veličali Ratka Mladića postoje elementi krivičnog dela. Poručuju da će, ukoliko ocene da za to postoji osnov, formirati predmet i o tome obavestiti javnost.
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