VUČIĆ SA SVETSKIM DRŽAVNICIMA: Govorili smo o projektima i snažnijim ekonomskim vezama, Srbija zna šta želi (VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je važnu poruku iz Beograda gde se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.
- Za Srbiju nema dalekih zemalja kada postoji prostor da stvaramo nove prilike za naše ljude.
- Sa državnicima koji su danas bili naši gosti govorili smo o konkretnim projektima, snažnijim ekonomskim vezama i novim mogućnostima za naše građane. Imamo mnogo toga da ponudimo jedni drugima i još više možemo da postignemo kada spojimo znanje, iskustvo i potencijale koje imamo.
- Srbija zna šta želi, čuva svoje interese i gradi odnose koji našoj zemlji donose nove mogućnosti i sigurniju budućnost - napisao je Vučić u objavi na Instagramu.
Podsetimo, Vučić je prisustvovao je Komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja. Potom je održao sastanke sa delegacijama zemalja članica Pokreta nesvrstanih.
Sve o tome čitajte klikom OVDE.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RAKETNI NAPAD NA ELEKTRANU U NEMAČKOJ: Eksplozivom gađali najveće postrojenje u Brandenburgu
NA TRAFOSTANICI na jugu Brandenburga došlo je do ozbiljnog incidenta.
01. 09. 2026. u 14:07
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)