Politika

VUČIĆ SA SVETSKIM DRŽAVNICIMA: Govorili smo o projektima i snažnijim ekonomskim vezama, Srbija zna šta želi (VIDEO)

Марко Колашинац
Marko Kolašinac

01. 09. 2026. u 17:22

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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je važnu poruku iz Beograda gde se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

ВУЧИЋ СА СВЕТСКИМ ДРЖАВНИЦИМА: Говорили смо о пројектима и снажнијим економским везама, Србија зна шта жели (ВИДЕО)

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

- Za Srbiju nema dalekih zemalja kada postoji prostor da stvaramo nove prilike za naše ljude.

- Sa državnicima koji su danas bili naši gosti govorili smo o konkretnim projektima, snažnijim ekonomskim vezama i novim mogućnostima za naše građane. Imamo mnogo toga da ponudimo jedni drugima i još više možemo da postignemo kada spojimo znanje, iskustvo i potencijale koje imamo.

- Srbija zna šta želi, čuva svoje interese i gradi odnose koji našoj zemlji donose nove mogućnosti i sigurniju budućnost - napisao je Vučić u objavi na Instagramu.

Podsetimo, Vučić je prisustvovao je Komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja. Potom je održao sastanke sa delegacijama zemalja članica Pokreta nesvrstanih.

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