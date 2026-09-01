VUČIĆ SA SVETSKIM DRŽAVNICIMA: Govorili smo o projektima i snažnijim ekonomskim vezama, Srbija zna šta želi (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je važnu poruku iz Beograda gde se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja.

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

- Za Srbiju nema dalekih zemalja kada postoji prostor da stvaramo nove prilike za naše ljude.

- Sa državnicima koji su danas bili naši gosti govorili smo o konkretnim projektima, snažnijim ekonomskim vezama i novim mogućnostima za naše građane. Imamo mnogo toga da ponudimo jedni drugima i još više možemo da postignemo kada spojimo znanje, iskustvo i potencijale koje imamo.

- Srbija zna šta želi, čuva svoje interese i gradi odnose koji našoj zemlji donose nove mogućnosti i sigurniju budućnost - napisao je Vučić u objavi na Instagramu.

Podsetimo, Vučić je prisustvovao je Komemorativnom sastanku posvećenom obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja. Potom je održao sastanke sa delegacijama zemalja članica Pokreta nesvrstanih.

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