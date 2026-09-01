Jedan od najpopularnijih sportista uhvaćen sa glumicom za odrasle
Iako su negirali sve, javnost ipak ima dokaze
Jedan od najpopularnijih japanskih sportista i zvezda svetske odbojke, Ran Takahaši, našao se u centru velikog medijskog skandala nakon optužbi za neverstvo koje je objavio portal "Bunshun Online, poznat po razotkrivanju privatnih života poznatih ličnosti.
Prema navodima ovog portala, 22-godišnji reprezentativac Japana je od prošle godine u tajnoj vezi sa 26-godišnjom influenserkom Ukom, koja na društvenoj mreži Instagram ima više od 150.000 pratilaca. Iako je par pokušavao da zadrži privatnost, izvori bliski sportisti tvrde da je njihova romansa bila poznata u užim krugovima.
Međutim, "Bunshun Online" tvrdi da je Takahaši, uporedo sa vezom, imao više tajnih susreta sa glumicom iz filmova za odrasle, Ajaka Kavakitom. U izveštaju se navodi da su njih dvoje viđeni nakon utakmice protiv Bugarske, u privatnom restoranu nakon čega su navodno proveli noć u luksuznom hotelu. Drugi susret zabeležen je u Šinagavi, kada je Takahaši doputovao iz Osake samo kako bi se sastao sa Kavakitom.
Povodom ovih navoda oglasio se i sam Takahaši, koji je oštro demantovao bilo kakvu romantičnu povezanost sa obe žene. On je izjavio da su mu i Uka i Kavakita "samo prijateljice i profesionalne poznanice", ali ovakvo objašnjenje nije naišlo na razumevanje šire javnosti.
Na društvenim mrežama usledio je talas kritika razočaranih navijača koji dovode u pitanje integritet sportiste koji važi za uzor mladima.
Ran Takahaši, rođen 2001. godine, smatra se "zlatnim dečakom" japanske odbojke. Svetsku slavu stekao je nastupom na Olimpijskim igrama u Tokiju sa samo 19 godina, a trenutno brani boje kluba "Suntory Sanbirds" iz Osake. Sa više od 2,7 miliona pratilaca na Instagramu, on je najpraćeniji odbojkaš u Japanu i zaštitno lice brojnih brendova.
Za sada nije poznato kako će ovaj skandal uticati na njegove sponzorske ugovore i status u reprezentaciji, dok sportski analitičari ističu da bi narušena reputacija mogla ostaviti dugoročne posledice na njegovu karijeru van terena.
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