Vezenkov odbio da se vrati u NBA ligu
Bugarski as odbio ponudu iz najjače lige sveta
Najbolji košarkaš Evrolige i prva zvezda bugarske košarke, Aleksandar Saša Vezenkov, odbio je ponudu da se vrati u najjaču ligu sveta, prenosi grčki portal "Sportime".
Iako je uprava Minesota Timbervulfsa pokazala ozbiljno interesovanje i bila spremna da bugarskom asu poveri značajnu ulogu u timu naredne sezone, odgovor je bio negativan. Kako navode grčki mediji, Vezenkov nema nameru da ponovo "otvara vrata" NBA lige.
- Vezenkov deluje potpuno zadovoljno u Olimpijakosu i nije pokazao nikakvu želju da se ponovo oproba preko okeana - navodi se u tekstu.
Podsećanja radi, Vezenkov je tokom sezone 2023/2024 nosio dres Sakramento Kingsa. Ipak, epizoda u Kaliforniji nije prošla onako kako su ljubitelji košarke očekivali. Bugarski as nije dobio adekvatnu minutažu, zbog čega nije uspeo da u potpunosti iskaže svoj raskošni potencijal, što je bio glavni razlog za povratak u Evropu.
Povratak u Pirej, gde je prethodno nastupao od 2018. do 2023. godine, ispostavio se kao najbolji mogući potez. Kruna te saradnje stigla je na kraju sezone 2025/2026, kada je Vezenkov ostvario svoj najveći san. Predvođeni bugarskim košarkašem, crveno-beli iz Pireja popeli su se na krov Evrope, savladavši u dramatičnom finalu Evrolige ekipu Real Madrida rezultatom 92:85.
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