Iskusni defanzivac rekao zbogom: Fudbaler Real Madrida neće više igrati za reprezentaciju
POSLE Lionela Mesija još jedan fudbaler je odlučio da okonča reprezentativnu karijeru.
U pitanju je Antonio Ridiger. Igrač Real Madrida saopštio je ovog utorka da više neće nastupati za "pancere".
- Posle perioda razmišljanja, došlo je vreme da završim reprezentativnu karijeru i napravim mesta mlađoj generaciji. Kad sam prvi put obukao dres nemačke reprezentacije 2014. godine, nikad nisam mogao da zamislim, čak ni u najluđim snovima, da ću odigrati 86 utakmica - napisao je između ostalog 33-godišnji Ridiger na društvenim mrežama.
Iskusni štoper je zahvalio svim saigračima i selektorima, kao i navijačima koji su bili uz nacionalni tim.
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