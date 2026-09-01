Iskusni defanzivac rekao zbogom: Fudbaler Real Madrida neće više igrati za reprezentaciju

POSLE Lionela Mesija još jedan fudbaler je odlučio da okonča reprezentativnu karijeru.

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U pitanju je Antonio Ridiger. Igrač Real Madrida saopštio je ovog utorka da više neće nastupati za "pancere".

- Posle perioda razmišljanja, došlo je vreme da završim reprezentativnu karijeru i napravim mesta mlađoj generaciji. Kad sam prvi put obukao dres nemačke reprezentacije 2014. godine, nikad nisam mogao da zamislim, čak ni u najluđim snovima, da ću odigrati 86 utakmica - napisao je između ostalog 33-godišnji Ridiger na društvenim mrežama.

Iskusni štoper je zahvalio svim saigračima i selektorima, kao i navijačima koji su bili uz nacionalni tim.

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