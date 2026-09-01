Anegdota o bivšem igraču Zvezde: "Doveli brata izbacivača, DŽajić na prvom treningu gleda i mrtav ozbiljan me pita..."

Prisetio se Božović kada je Brazilac stigao na Marakanu

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Bivši strateg Crvene zvezde, Miodrag Grof Božović, prisetio se u podkastu "2x45" dolaska brazilskog štopera Edsona Silve na Marakanu, otkrivši detalje koji do sada nisu bili poznati javnosti, a koji na komičan način oslikavaju tadašnja očekivanja i surovu realnost.

Brazilac Edson stigao je u Ljutice Bogdana kao veliko pojačanje, a najave njegovih fizičkih predispozicija graničile su se sa naučnom fantastikom. Ipak, čim je lopta krenula s centra, slika se drastično promenila.

Božović se kroz osmeh prisetio izveštaja medicinskog tima koji su prethodili Edsonovom izlasku na teren.

— Sećam se, došao je Edson, mi na pripremama na Kipru, a stižu rezultati lekarskih pregleda. Kažu: „Polomio je mašine na pregledima!“. Navodno, nikad spremniji igrač nije došao u Zvezdu. Pluća, trčanje, snaga, mašine samo pište... Mi smo se u stručnom štabu bukvalno uplašili da ćemo morati da plaćamo te aparate što su ga pregledali. Kad ono, doveli mu brata izbacivača — počeo je Grof u svom stilu.

Međutim, prvi treninzi i utakmice brzo su razvejali mit o brazilskom "super-sportisti". Legendarni Dragan Džajić, koji je bio uz ekipu na Kipru, prvi je primetio da nešto ozbiljno nije u redu sa kretanjem brazilskog štopera.

— Gledamo ga Džaja i ja kako trenira, kako se kreće... I u jednom momentu Džajić me mrtav ozbiljan pita: „Izvini, moram nešto da te pitam, da ovaj nije povredio prepone?“. Ja ga pitam zašto, a on kaže: „Pa vidiš da ne može da se pomeri, mora da se okrene ceo, kao šifonjer, bre" — prepričao je Božović i dodao:— I meni je ličilo na to, ja sam operisao prepone pa znam taj osećaj ukočenosti. Odem kod lekara, pitam da nije čovek rovit, da ga nešto ne boli... Kažu – ne, potpuno je zdrav! On je jednostavno takav. Bio je to onaj „seoski“ fudbal... Jednostavno, ne možeš uvek da pogodiš sa pojačanjem, desi se i takav promašaj — zaključio je bivši trener crveno-belih.