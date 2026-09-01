VLAHOVIĆ NAKON HET-TRIKA: "Moja tri gola ne bi bila moguća bez saigrača" (VIDEO)

DUŠAN Vlahović je konačno pokazao zbog čega je Bešiktaš toliko insistirao na njegovom dolasku. Srpski napadač je u svom tek četvrtom nastupu za turski klub, a drugom u startnoj postavi, blistao protiv Čoruma i sa tri pogotka predvodio ekipu do ubedljive pobede od 6:2.

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Bio je to prvi Vlahovićev het-trik u crno-belom dresu, a njegova partija izazvala je veliku pažnju javnosti u Turskoj. O njegovoj predstavi govorilo se i u Italiji, gde su pojedini mediji ponovo otvorili pitanje odluke Juventusa da se odrekne srpskog golgetera.

Vlahović, međutim, nije želeo previše da govori o sebi. Nakon utakmice istakao je da je najvažnije što je Bešiktaš osvojio tri boda, posebno nakon dva uzastopna poraza koja su uzdrmala ekipu.

- Odigrali smo sjajnu utakmicu i najvažnije je da smo došli do pobede. Posle dva poraza zaredom nije nam bilo lako i nismo bili zadovoljni situacijom. Moja tri gola ne bi bila moguća bez saigrača. Posebno želim da zahvalim Orkunu Kokčuu, koji mi je prepustio izvođenje penala. Bez toga možda ne bih stigao do het-trika - rekao je Vlahović.

Srpski reprezentativac posebno je istakao podršku navijača, sa kojima je proslavio treći pogodak. Zbog ulaska na tribine dobio je žuti karton, ali mu to nije pokvarilo raspoloženje.

- Navijači nam daju ogromnu energiju. Uvek su uz nas i njihova podrška mnogo znači. Posle trećeg gola popeo sam se na tribinu, a nisam znao da to nije dozvoljeno i zbog toga sam dobio žuti karton. Ipak, ne žalim. Ljubav koju su mi pokazali, način na koji su me dočekali i podrška koju pružaju ekipi bili su neverovatni - poručio je napadač Bešiktaša.

A za Vlahovića i njegove saigrače već je na vidiku utakmica koja ima posebnu težinu. U narednom kolu Bešiktaš gostuje Fenerbahčeu, što će za srpskog fudbalera biti prvi veliki istanbulski derbi.

- Sigurno nas čeka veoma težak meč. Fenerbahče ima kvalitetnu ekipu i odlične igrače, a gostovanja u Turskoj nikada nisu jednostavna. Ovo će biti moj prvi derbi i zbog toga sam uzbuđen. Želimo da se borimo i da pokušamo da pobedimo svakog rivala. Što se mene tiče, uzbuđen sam, ali sam istovremeno i miran - rekao je Vlahović.

Srbin je govorio i o saradnji sa trenerom Vinčencem Italijanom, koji od svojih igrača zahteva visok intenzitet i konstantnu borbenost.

- To je naš mentalitet i način na koji želimo da igramo. Trener upravo to traži od nas. Njegov mentalitet je takav da nas tera da ne stanemo ni kada je teško. Naravno, nije moguće u svakoj utakmici igrati na isti način, ali želimo da imamo takav pristup i da nastavimo u tom pravcu - zaključio je reprezentativac Srbije.

Posle nekoliko prvih utakmica u novoj sredini, srpski napadač je sada konačno proradio. Het-trik protiv Čoruma mogao bi da bude samo početak, a prilika za novi veliki iskorak stiže već u narednom kolu – protiv Fenerbahčea, u utakmici koja bi mogla dodatno da učvrsti Vlahovićev status miljenika navijača Bešiktaša.