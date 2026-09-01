Fudbal

Bivši trener Zvezde poručuje: "Partizan je nikakav! Crveno-beli dominiraju, a moraju da se muče"

М.М.

01. 09. 2026. u 11:21

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Grof Božović komentarisao domaću ligu

Бивши тренер Звезде поручује: Партизан је никакав! Црвено-бели доминирају, а морају да се муче

Photo: ATA Images/Ivica Veselinov

Nekadašnji trener Crvene zvezde, Miodrag „Grof“ Božović, govorio je o stanju u srpskom fudbalu, kvalitetu domaćeg prvenstva i dominaciji crveno-belih, uz ocenu da aktuelnom šampionu Srbije nije potrebna nikakva pomoć.

Božović je u podkastu „2x45“ istakao da je fudbal u nekadašnjoj Jugoslaviji, uprkos činjenici da se zajednička država kasnije raspala, bio mnogo ozbiljniji nego što je to slučaj danas.

- Jugoslavija već kad se raspala, mislim da je ipak bilo mnogo ozbiljnije takmičenje nego što je sada. I mislim da i ova liga srpska, koja ima samo Zvezdu kao jednu ekipu koja je iznad svih ostalih, gde stvarno Zvezda apsolutno dominira i apsolutno po kvalitetu zasluženo... - rekao je Božović.

Božović smatra da je razlika u kvalitetu između Zvezde i ostalih klubova trenutno toliko velika da šampionu Srbije nije potrebna nikakva dodatna pomoć kako bi osvajao bodove.

- Objektivno, ko god prati, zna da je Zvezda sve ovo što je ovih zadnjih godina po kvalitetu najbolji i najkvalitetniji tim. Ima nekih ispada ovih sudija koji kvare sliku Zvezdinu, jer Zvezdi ne treba pomoć u srpskoj ligi. Ne treba joj penal, ne treba joj penal koji je sumnjiv, ne treba joj ništa - dodao je Božović.

Govoreći o konkurenciji u domaćem prvenstvu, Božović je posebno izdvojio Partizan, ali ni ostali klubovi, prema njegovom mišljenju, trenutno nisu na nivou koji bi mogao ozbiljno da ugrozi Zvezdu.

- Onda, ima jedan veliki minus – Partizan je nikakav. Znači, u ovom trenutku Zvezda nema konkurenciju. Vojvodina isto, da ne kažem, kao i uvek ono... znaš kako, prijatelji-prijatelji, a nikad ništa ne naprave. I objektivno nemaš nikakvu konkurenciju u ligi. Zvezda se ne muči u ligi. Zvezda mora da se muči - rekao je Božović.

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