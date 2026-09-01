Mitrović precrtao Vlahovića! Evo ko je za kapitena Srbije najbolji centarfor
Najbolji strelac u istoriji reprezentacije Srbije, Aleksandar Mitrović, podigao je veliku prašinu u domaćoj javnosti nakon što je u popularnom fudbalskom izazovu javno "otpisao" svog saigrača iz nacionalnog tima, Dušana Vlahovića!
Mitrović je učestvovao u igri eliminacije u kojoj je birao najboljeg centarfora sveta. Kada su se pred njim pojavila najveća imena u istoriji fudbala, srpski napadač je odgovarao "kao iz topa" i otkrio ko mu je najveći uzor, ali je usput morao da donese i neke teške odluke.
U prvom krugu, napadač Al Rajana je birao između Dušana Vlahovića i Raula Himenesa. Mitrović je bez oklevanja dao prednost popularnom Duciju, što je bilo potpuno očekivano. Vlahović igra u životnoj formi, a samo dan ranije bukvalno je eksplodirao na terenu i postigao spektakularan het-trik za Bešiktaš protiv Čoruma u ubedljivoj pobedi od 6:2 (golovima u 43, 59. i 66. minutu).
Međutim, brutalna forma i tri gola u Turskoj nisu pomogli zvezdi Bešiktaša da opstane u ovom izazovu. Čim se na ekranu pojavilo ime kapitena Engleske i napadača Bajerna, Harija Kejna, Mitrović je hladnokrvno "precrtao" Vlahovića i nastavio dalje bez njega!
Ipak, ni Hari Kejn se nije dugo zadržao na tronu. Čim je na red došao legendarni Didije Drogba, Mitrović je pronašao svog apsolutnog pobednika.
Bivša ikona Čelsija postala je nedodirljiva za sve ostale asove. Pred Drogbom su u Mitrovićevom izboru redom padali: Zlatan Ibrahimović (bivši as Ajaksa, Juventusa, Intera, Barselone, Milana, PSŽ-a i Junajteda), Fernando Tores (osvajač Lige šampiona i prvak Evrope sa Španijom)
Najveći šok usledio je na samom kraju, kada je Drogba "izašao na crtu" Ronaldu Nazariu. Iako je čuveni Brazilac "Zuba" u karijeri osvojio dve Zlatne lopte i dva Svetska prvenstva, Mitrović je ostao dosledan i poručio da je Drogba za njega broj jedan.
Srpski golgeter je i ranije priznavao da su mu Drogba i Alan Širer bili najveća inspiracija u detinjstvu, pa ovaj izbor, uprkos surovoj eliminaciji Vlahovića, zapravo nikoga nije iznenadio.
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