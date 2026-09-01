Grof Božović o Partizanu: "Zbog onoga što su radili protiv Hetafea na 1:1, kaznila ih je sportska sreća"

Dodaje bivši trener Zvezde da navija za crno-bele u Evropi

Foto: Ivica Veselinov/ATAImages

Bivši trener Crvene zvezde Miodrag Grof Božović, gostujući u podkastu "2x45", otvoreno je analizirao situaciju u taboru "večitog rivala", kritikujući nedostatak hrabrosti u Evropi i odsustvo jasne klupske strategije u Humskoj.

Iskusni crnogorski stručnjak se posebno osvrnuo na evropski put Partizana, izdvojivši jedan momenat koji mu je ostao u negativnom sećanju – gostovanje u Španiji protiv Hetafea.

Božović smatra da su crno-beli sami sebi potpisali presudu zbog defanzivnog pristupa u trenutku kada su imali sve karte u svojim rukama.

— Za mene je jedan katastrofalan momenat koji pamtim sa utakmice u Španiji protiv Hetafea. Partizan ima 1:1 i igrača više, a njihovi igrači zadržavaju vreme! To je razlog zašto ih je kaznila sportska sreća. Primili su dva gola i izgubili samo zato što nisu bili hrabri. Mogli su sve da reše tamo, imali su šanse, ali video sam strah kod njih. To ne priliči klubu takvog renomea. Ti si mlad, zdrav, imaš igrača više i moraš da ideš na sve ili ništa, a ne da se povlačiš — istakao je Božović.

On je dodao da je takav mentalitet verovatno posledica lošeg starta sezone i prosutih bodova protiv ekipa poput Zemuna i IMT-a u poslednjim minutima mečeva.

— Tada je proradio onaj rezon „bolje vrabac u ruci“, ali to ih je na kraju koštalo. Šteta za tu utakmicu.

Grof je pojasnio i svoj emotivni odnos prema crno-belima, praveći jasnu distinkciju između domaćeg prvenstva i međunarodne scene.

— Objektivno moram da kažem – ja navijam za Partizan kada igra u Evropi. Nisam od onih koji to kriju. U Srbiji navijam protiv Partizana, to je prirodno, ali čim izađu preko granice, želim im uspeh — bio je iskren bivši strateg crveno-belih.

Posebno oštar Božović je bio kada je u pitanju trenutna klupska politika i atmosfera koja vlada oko kluba iz Humske. Na konstataciju da navijači deluju zadovoljno i da Partizan "ima pravac", Grof je odgovorio prilično skeptično.

— Ne znam šta bih rekao na to. Mislim da oni u Partizanu trenutno nemaju nikakvu strategiju. Ta priča „forsiraćemo mlade“ i slično, to je samo priča za navijače i iznuđeno rešenje. Ne vidim tu jasan plan. Ko u Partizanu može da bude zadovoljan ako je klub četvrti na tabeli? Niko! Prošle godine su bili treći... Pritisak će tek početi da raste, moraće da rizikuju i menjaju nešto iz korena. Ovo trenutno nije na nivou renomea Partizana — zaključio je Miodrag Božović.