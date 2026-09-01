Fudbal

Grof Božović o Partizanu: "Zbog onoga što su radili protiv Hetafea na 1:1, kaznila ih je sportska sreća"

М.М.

01. 09. 2026. u 11:33 >> 11:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Dodaje bivši trener Zvezde da navija za crno-bele u Evropi

Гроф Божовић о Партизану: Због онога што су радили против Хетафеа на 1:1, казнила их је спортска срећа

Foto: Ivica Veselinov/ATAImages

Bivši trener Crvene zvezde Miodrag Grof Božović, gostujući u podkastu "2x45", otvoreno je analizirao situaciju u taboru "večitog rivala", kritikujući nedostatak hrabrosti u Evropi i odsustvo jasne klupske strategije u Humskoj.

Iskusni crnogorski stručnjak se posebno osvrnuo na evropski put Partizana, izdvojivši jedan momenat koji mu je ostao u negativnom sećanju – gostovanje u Španiji protiv Hetafea.

Božović smatra da su crno-beli sami sebi potpisali presudu zbog defanzivnog pristupa u trenutku kada su imali sve karte u svojim rukama.

Za mene je jedan katastrofalan momenat koji pamtim sa utakmice u Španiji protiv Hetafea. Partizan ima 1:1 i igrača više, a njihovi igrači zadržavaju vreme! To je razlog zašto ih je kaznila sportska sreća. Primili su dva gola i izgubili samo zato što nisu bili hrabri. Mogli su sve da reše tamo, imali su šanse, ali video sam strah kod njih. To ne priliči klubu takvog renomea. Ti si mlad, zdrav, imaš igrača više i moraš da ideš na sve ili ništa, a ne da se povlačiš — istakao je Božović.

On je dodao da je takav mentalitet verovatno posledica lošeg starta sezone i prosutih bodova protiv ekipa poput Zemuna i IMT-a u poslednjim minutima mečeva.

Tada je proradio onaj rezon „bolje vrabac u ruci“, ali to ih je na kraju koštalo. Šteta za tu utakmicu.

Grof je pojasnio i svoj emotivni odnos prema crno-belima, praveći jasnu distinkciju između domaćeg prvenstva i međunarodne scene.

Objektivno moram da kažem – ja navijam za Partizan kada igra u Evropi. Nisam od onih koji to kriju. U Srbiji navijam protiv Partizana, to je prirodno, ali čim izađu preko granice, želim im uspeh — bio je iskren bivši strateg crveno-belih.

Posebno oštar Božović je bio kada je u pitanju trenutna klupska politika i atmosfera koja vlada oko kluba iz Humske. Na konstataciju da navijači deluju zadovoljno i da Partizan "ima pravac", Grof je odgovorio prilično skeptično.

Ne znam šta bih rekao na to. Mislim da oni u Partizanu trenutno nemaju nikakvu strategiju. Ta priča „forsiraćemo mlade“ i slično, to je samo priča za navijače i iznuđeno rešenje. Ne vidim tu jasan plan. Ko u Partizanu može da bude zadovoljan ako je klub četvrti na tabeli? Niko! Prošle godine su bili treći... Pritisak će tek početi da raste, moraće da rizikuju i menjaju nešto iz korena. Ovo trenutno nije na nivou renomea Partizana — zaključio je Miodrag Božović.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića
Košarka

0 2

Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića

Reprezentaciju Italije očekuje težak zadatak u duelu sa Srbijom, a posebna pažnja biće usmerena na Nikolu Jokića. Dve selekcije sastaju se večeras od 19.30 u Pezaru, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a obe ekipe u meč ulaze sa istim učinkom.

31. 08. 2026. u 10:19 >> 10:19

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OD NOVIH RAČUNARA DO NOVIH IDEJA: Fondacija Mozzart nastavlja da podržava obrazovne institucije

OD NOVIH RAČUNARA DO NOVIH IDEJA: Fondacija Mozzart nastavlja da podržava obrazovne institucije