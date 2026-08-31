MALI BALOTELI STIGAO U SITI: NJegov život obeležile su tragedije

DOSADAŠNjI fudbaler Palmeirasa Alan potpisao je ugovor sa Mančester sitijem do leta 2031. godine.

AGIF / Sipa USA / Profimedia

Finansijski detalji nisu objavljeni, ali britanski mediji prenose da je Mančester siti za ovaj transfer izdvojio 34 miliona funti. Alan je za Palmeiras ukupno odigrao 96 utakmica u svim takmičenjima i postigao je devet golova.

Alan je poznat po nadimku iz detinjstcva „Mini Baloteli”, a dobio ga je zbog specifične frizure, plave čirokane, iako je ona u alanovom slučaju bila inspirisana Nejmarom, a ne Balotelijem.

Ipak, iza tog spornog izgleda stoji fudbaler potpuno suprotnog mentaliteta od pomenute dvojice - alan je igrač čelične radne etike, izuzetne skromnosti i izražene discipline.

Njegovu karijeru i odrastanje obeležile su teške tragedije. Preživeo je gubitak mladih saigrača u požaru na akademiji Flamenga 2019. godine, smrt sestre Letisije od koronavirusa kojoj i danas posvećuje svaki pokazuivanjem slova „L”; kao i pogibiju najboljeg prijatelja. Ovi potresi formirali su njegovu mentalnu snagu i otpornost na terenu.

Krajem 2024. godine Alan je bio na ivici odustajanja, ubeđen da za njega nema mesta u prvom timu Palmeirasa. Ipak, trener Abel Fereira je u u timu velikana sa Rua Palestre, igrač koji neumorno pokriva celu desnu stranu terena, podjednako dobar i ofanzivi i u defanzivi.