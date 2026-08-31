MALI BALOTELI STIGAO U SITI: NJegov život obeležile su tragedije
DOSADAŠNjI fudbaler Palmeirasa Alan potpisao je ugovor sa Mančester sitijem do leta 2031. godine.
Finansijski detalji nisu objavljeni, ali britanski mediji prenose da je Mančester siti za ovaj transfer izdvojio 34 miliona funti. Alan je za Palmeiras ukupno odigrao 96 utakmica u svim takmičenjima i postigao je devet golova.
Alan je poznat po nadimku iz detinjstcva „Mini Baloteli”, a dobio ga je zbog specifične frizure, plave čirokane, iako je ona u alanovom slučaju bila inspirisana Nejmarom, a ne Balotelijem.
Ipak, iza tog spornog izgleda stoji fudbaler potpuno suprotnog mentaliteta od pomenute dvojice - alan je igrač čelične radne etike, izuzetne skromnosti i izražene discipline.
Njegovu karijeru i odrastanje obeležile su teške tragedije. Preživeo je gubitak mladih saigrača u požaru na akademiji Flamenga 2019. godine, smrt sestre Letisije od koronavirusa kojoj i danas posvećuje svaki pokazuivanjem slova „L”; kao i pogibiju najboljeg prijatelja. Ovi potresi formirali su njegovu mentalnu snagu i otpornost na terenu.
Krajem 2024. godine Alan je bio na ivici odustajanja, ubeđen da za njega nema mesta u prvom timu Palmeirasa. Ipak, trener Abel Fereira je u u timu velikana sa Rua Palestre, igrač koji neumorno pokriva celu desnu stranu terena, podjednako dobar i ofanzivi i u defanzivi.
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