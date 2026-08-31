Novi miljenik "delija" otkrio: "Ovo je naš cilj"!

Košarkaši Crvene zvezde na poslednjem treningu pričali o ambicijama u predstojećoj sezoni.

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Košarkaši Crvene zvezde već desetak dana treniraju na pripremama pred novu sezonu, a sutra ih čeka prva provera.

U utakmici zatvorenog tipa, četa Ibona Navara odmeriće snagu sa Zenitom iz Sankt Peterburga, koga sa klupe predvodi bivši trener tima sa Malog Kalemegdana Duško Ivanović.

Posle odrađenog trenginga, na pitanja novinara odgovarao je Kris Džons.

"Uzbuđen sam i zahvalan zbog ove prilike. Mislim da je klub samo dodao nas novajlije na već postojeći temelj. Jedva čekam da krenemo sa utakmica i radujem se budućnosti.", rekao je Džons.

Pričao je i o ulozi koju ima u timu:

"Spreman sam da radim šta god treba na terenu. Mogu da doprinesem na više načina. Igrao sam tri godine u Španiji tako da mi taj sistem nije nepoznat".

Amerikanac je imao šansu da se konsultuje o Zvezdi sa Vasilijem Micićem, sa kojim je delio svlačionicu u Hapoelu, kao i kod Semija Odželeja koji mu je bio saigrač u Valensiji.

"Naravno da sam se čuo sa Vasom, u kontakti smo. Semi mi ne pomaže uopšte čoveče... šalim se, on je moj brat, dopisivali smo se kada sam potpisao i drago mi je što ćemo ponovo deliti teren".

Na kraju je otkrio glavni cilj:

"Fokusirani smo na sebe, da budemo bolji svakog dana. Rezultat kao takav trenutno nije važan. Imamo mnogo igrača u rotaciji i to je dobro, a pritom još nismo ni kompletni. Na treninzima smo dosta kombinovali na bekovskim pozicijama da vidimo ko se sa kim najbolje uklapa.", zaključio je Kris Džons.

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